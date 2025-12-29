انتهت أمم إفريقيا - جزر القمر (0)-(0) مالي

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 20:46

كتب : FilGoal

ستيفانو كوزين - فايز سليماني - جزر القمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جزر القمر ضد مالي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

ق 88 طرد أمادو هايدارا لاعب مالي ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف

نهاية الشوط الأول

ق40. حارس جزر القمر يتألق ويمنع تسديدة من سينايوكو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

