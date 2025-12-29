انتهت أمم إفريقيا - جزر القمر (0)-(0) مالي

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 20:46

كتب : FilGoal

ستيفانو كوزين - فايز سليماني - جزر القمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جزر القمر ضد مالي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق 88 طرد أمادو هايدارا لاعب مالي ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف

نهاية الشوط الأول

ق40. حارس جزر القمر يتألق ويمنع تسديدة من سينايوكو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

جزر القمر مالي أمم إفريقيا
