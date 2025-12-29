عودة بيدري وأراوخو لتدريبات برشلونة

استأنف برشلونة مرانه مساء اليوم الإثنين بعد نهاية فترة الراحة التي حصل عليها الفريق.

بيدري النادي : برشلونة رونالد أراوخو النادي : برشلونة برشلونة

وكان برشلونة قد حصل على فترة راحة بمناسبة أعياد الميلاد بينما سيستعد الفريق لاستئناف الدوري الإسباني.

وشهد المران عودة كل من بيدري ورونالد أراوخو.

بيدري كان قد عانى من إصابة غاب بسببها عن الفريق في آخر مباراتين ضد فياريال وجوادالاخارا.

بينما غاب أراوخو خلال الفترة الماضية منذ طرده ضد تشيلسي بسبب معاناته من حالة نفسية سيئة.

وغاب أراوخو عن المشاركة مع الفريق في آخر شهر، إذ شارك لآخر مرة في يوم 25 نوفمبر الماضي.

وغاب أراوخو عن آخر 7 مباريات للفريق.

ويستعد برشلونة لخوض دربي كاتالونيا ضد إسبانيول يوم السبت 3 يناير المقبل في الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.