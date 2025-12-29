أمم إفريقيا - صلاح محسن: مستعدون لأي خصم في دور الـ16

شدد صلاح محسن مهاجم منتخب مصر على أن الفراعنة مستعدون لأي خصم في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

صلاح محسن النادي : المصري مصر

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا.

وقال صلاح محسن عبر بي إن سبورتس: "نحن منتخب مصر ولدينا تاريخ كبير وبطولات عديدة في إفريقيا، ونركز بشدة من أجل الفوز بلقب كأس الأمم".

وأضاف "أشكر اللاعبين على مجهودهم أمام أنجولا، الكل بذل كل ما لديه رغم أننا لم نلعب معا كثيرا".

وأتم تصريحاته "لا يهم من يكون خصمنا في الدور المقبل، نحن في حالة تركيز ونستعد بقوة لأي منافس".

ووصل منتخب مصر للنقطة السابعة في صدارة المجموعة، وذلك بعدما وصل لدور الـ16 بعد الفوز في المباراة الماضية على جنوب إفريقيا.

وحصد منتخب أنجولا نقطته الثانية في المجموعة، منتظرا موقفه في حسابات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في كل المجموعات.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل كامل من البدلاء وأجرى حسام حسن الكثير من التغييرات لتجربة كل اللاعبين ومنح الفرصة لهم في المشاركة.