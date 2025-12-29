تشكيل أمم إفريقيا - ديانج خارج القائمة.. وثنائي في هجوم جزر القمر

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 20:27

كتب : FilGoal

لاسين سينايوكو - مالي - زامبيا

أعلن كل من ستيفانو كوسين مدرب جزر القمر وتوم سينتفيت مدرب مالي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي جزر القمر مع مالي على ملعب محمد الخامس في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويلعب جزر القمر بثنائي هجومي مكون من رافيكي سعيد ومزيان ماوليدا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: يانيك باندور.

الدفاع: كينان توبيبو - أحمد صليحي - يانيس كاري - حكيم عبد الله.

الوسط: بنجالود يوسف - ياسين برهان - زايدو يوسف - فايز سلمياني.

الهجوم: مزيان ماوليدا - رافيكي سعيد.

ولم يتواجد أليو ديانج على مقاعد البدلاء أو ضمن التشكيل الأساسي لمالي بسبب الإيقاف.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دجيجيو ديارا.

الدفاع: فودي دوكوري - عبد الله ديابي - عثمان كامارا - ناثان جاساما.

الوسط: مامادو سانجاري - يفيس بيسوما - محمد كامارا.

الهجوم: لاسين سينايوكو - كاموري دومبيا - دورجيليس نيني.

ويحتل منتخب مال المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب جزر القمر المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

