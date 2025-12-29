أمم إفريقيا – شوبير: سعيد بأول مشاركة لي.. وهدفنا المنافسة على اللقب
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 20:23
كتب : FilGoal
عبر مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عن سعادته بالمشاركة لأول مرة مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية، وذلك أمام أنجولا.
مصطفى شوبير
النادي : الأهلي
وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا.
وقال شوبير عبر بي إن سبورتس: "سعيد بأول مشاركة لي في بطولة أمم إفريقيا، وفخر لي أن أمثل منتخب بلادي في هذا المحفل الكبير".
وأضاف "حققت أحد أحلامي مع كرة القدم والآن سوف أسعى لتحقيق الأحلام الأخرى".
وأكمل "منتخب أنجولا كان الأفضل في بداية المباراة لكننا لعبنا بشكل جيد بعد ذلك وكل اللاعبين لعبوا بشكل جيد".
وأتم تصريحاته "منتخب مصر ينافس على اللقب؟ لا يجب أن أشعر بأي شعور سوى ذلك، هدفنا هو المنافسة وفعل كل شيء من أجل المنافسة بقوة على اللقب".
