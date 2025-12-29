ذهن فولاذي

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 20:22

كتب : محمد رؤوف

جنوب إفريقيا

أصبح الاهتمام بالصحة النفسية والذهنية كبيرا في السنوات الأخيرة خاصة بالرياضيين، ونتج عن ذلك تألق اللاعب الأكثر مساهمة في منتخب جنوب إفريقيا وقاده للفوز على زيمبابوي.

وانتصر منتخب جنوب إفريقيا على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وسجل تشيبانج موريمي ولايل فوستر وأوسوين أبوليس أهداف جنوب إفريقيا، بينما أحرز تاواندي ماسوانيس وأوبري موديبا (بالخطأ في مرماه) ثنائية زيمبابوي.

وقاد لايل فوستر لاعب جنوب إفريقيا منتخبه للتأهل إلى دور الـ 16 في مباراة صعبة للغاية.

وارتفع رصيد منتخب جنوب إفريقيا للنقطة السادسة في المركز الثاني بمجمعته خلف منتخب مصر المتصدر بـ 7 نقاط.

وأتى منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطتين، ثم منتخب زيمبابوي المتذيل الذي خرج من البطولة بنقطة واحدة.

انهيار ذهني ثم عودة

عانى لايل فوستر من تأثير في صحته النفسية والذهنية في نوفمبر من عام 2023 وقت تواجده مع بيرنلي.

وطلب اللاعب من ناديه الابتعاد عن كرة القدم للعلاج ذهنيا وسانده ناديه حتى عاد بعد شهرين وفي المباراة الأخيرة من العام تمكن من التسجيل في مرمى أستون فيلا.

والآن حصد منتخب جنوب إفريقيا إيجابيات علاج فوستر وكسب أهمية كبيرة ونتائج رائعة.

وبات فوستر اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في منتخب بلاده بأربعة أهداف، إذ سجل هدفين وصنع مرتين.

وعلى مستوى البطولة، فوستر أصبح اللاعب الأكثر مساهمة بالتساوي مع أديمولا لوكمان لاعب نيجيريا.

وصف المباراة

حاول جنوب إفريقيا مبكرا في الدقيقة السادسة إذ سدد أبوليس كرة وتصدى لها الحارس بصعوبة.

وأحرز موريمي في الدقيقة السابعة بعد تسديدة.

وفي الدقيقة 17 سدد رأسية سيفيفيلو سيثول لاعب جنوب إفريقيا علت المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 19 أحرز تاواندا ماسوانيس بعد مراوغة أكثر من لاعب ثم سدد أرضية سكنت الشباك.

وجاءت رأسية خطيرة من موناشي جاراناجا لاعب زيمبابوي علت المرمى في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 50 أحرز فوستر من رأسية عقب خطأ من مدافع زيمبابوي.

وسدد تاواندا في الدقيقة 64 كرة أرضية ارتطمت في القائم.

ثم في الدقيقة 74 أحرز أوبري موديبا لاعب جنوب إفريقيا بالخطأ في مرماه بعدما تصدى رونوين ويليامز ثم ارتطمت الكرة في زميله وسكنت الشباك.

وحصل منتخب جنوب إفريقيا على ركلة جزاء بعد لمسة يد وتمكن أبوليس من تنفيذها بنجاح في الدقيقة 82.

وحافظ منتخب جنوب إفريقيا على النتيجة حتى أطلق الحكم نهاية اللقاء.

أمم إفريقيا جنوب إفريقيا زيمبابوي
