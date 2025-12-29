أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. الرحيل عن أجادير بعد دور الثمانية

اختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا في الصدارة.

وتعادل منتخب مصر أمام أنجولا في الجولة الثالثة والختامية من منافسات المجموعة الثانية.

وتصدر الفراعنة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وكان منتخب مصر قد تغلب على زيمبابوي وجنوب إفريقيا في أول جولتين.

ويتأهل منتخب مصر إلى ثمن النهائي في انتظار تحديد المنافس من ثالث أحد المجموعات الأولى والثالثة والرابعة.

ويستعرض لكم FilGoal.com مشوار مصر في الأدوار الإقصائية حتى الوصول إلى النهائي حال التأهل:

ثمن النهائي - يوم الإثنين 5 يناير - الساعة 6 مساء - مدينة أغادير

ربع النهائي - يوم السبت 10 يناير - الساعة 9 مساء - مدينة أغادير

نصف النهائي - يوم الأربعاء 14 يناير - الساعة 7 مساء - مدينة طنجة

النهائي - يوم الأحد 18 يناير - الساعة 9 مساء - الرباط