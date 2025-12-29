أمم إفريقيا - حسام حسن: طبيعي أن أمنح اللاعبين فرصة.. وأعد بتطوير أداء المنتخب

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 20:18

كتب : FilGoal

حسام حسن - إمام عاشور - منتخب مصر ضد زيمبابوي

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن رضاه بأداء الفريق خلال مرحلة دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا.

ونجح منتخب مصر في تصدر مجموعته بأمم إفريقيا برصيد 7 نقاط من انتصارين على زيمبابوي وجنوب إفريقيا وتعادل أمام أنجولا بتشكيل من البدلاء.

وينتظر منتخب مصر تحديد منافسه في ثمن النهائي من ثالث أحد المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وقال حسام حسن عبر قناة بي إن سبورتس: "الأهم بالنسبة لي الجمهور المصري الذي يحب بلده ومنتخبه ولا يهمني المشككين، هدفنا هو إسعاد الشعب المصري".

وتابع "أثق في الـ 28 لاعب بقائمتي، وكان من الطبيعي أن أدفع بهم وأمنحهم فرصة للظهور في البطولة وأمنح الآخرين راحة".

واختتم حسام حسن تصريحاته "راض عن أداء المنتخب في الثلاث مباريات وأعد الجماهير بمزيد من التطور في الأداء بالمباريات المقبلة".

وتقام مباراة مصر في ثمن النهائي الأسبوع المقبل يوم 5 يناير القادم.

ويستمر منتخب مصر في مدينة أجادير بمنافسات ثمن النهائي.

وبات منتخب مصر أكثر من دفع بلاعبين خلال النسخة الحالية من أمم إفريقيا في دور المجموعات.

ولم يشارك فقط الثنائي أحمد الشناوي ومحمد صبحي حارس مرمى المنتخب في أي مباراة حتى الآن.

وشارك 7 لاعبين مع منتخب مصر لأول مرة في النسخة الجارية أمام أنجولا.

إذ شارك كل من مصطفى شوبير وأحمد عيد وخالد صبحي ومحمد إسماعيل ومحمود صابر وصلاح محسن ومصطفى فتحي.

أمم إفريقيا منتخب مصر حسام حسن
