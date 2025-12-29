تشكيل أمم إفريقيا - الشيبي أساسي مع المغرب.. وداكا يقود هجوم زامبيا

أعلن كل من موسيس سيشوني مدرب زامبيا ووليد الركراكي مدرب المغرب تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب زامبيا مع المغرب بعد قليل على ملعب مولاي عبد الله بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويقود باتسون داكا هجوم زامبيا في المباراة.

وجاء تشكيل زامبيا بالكامل كالتالي:

الحارس: ويلارد موانزا.

الدفاع: ماثيوس باندا - بينسون ساكالا - دومينيك تشاندا - لوبامبو موسوندا.

الوسط: كاباسو تشونجو - كينجس كانجوا - ميجيل تايوا.

الهجوم: دافيد هامانسينيا - باتسون داكا - جوسيف ليتيتا.

ويلعب محمد الشيبي بشكل أساسي كظهير أيسر في تشكيل المغرب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ياسين بونو.

الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - آم ماسينا - محمد الشيبي.

الوسط:نائل العيناوي - إسماعيل صايباري - عز الدين أوناحي.

الهجوم: براهيم دياز - أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي.

ويحتل المغرب صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب زامبيا المركز الثاني برصيد نقطتين بنفس رصيد مالي صاحبة المركز الثالث.