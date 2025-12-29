تشكيل أمم إفريقيا - الشيبي أساسي مع المغرب.. وداكا يقود هجوم زامبيا

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي - منتخب المغرب

أعلن كل من موسيس سيشوني مدرب زامبيا ووليد الركراكي مدرب المغرب تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب زامبيا مع المغرب بعد قليل على ملعب مولاي عبد الله بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويقود باتسون داكا هجوم زامبيا في المباراة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في ثمن النهائي والقنوات الناقلة أمم إفريقيا - الأكثر في البطولة.. منتخب مصر يشارك بـ 26 لاعبا من قائمته أمم إفريقيا - أحمد ومصطفى شوبير ثاني أب وابن يمثلان مصر في البطولة تشكيل أمم إفريقيا - مابولولو وشيكو بانزا يقودان هجوم أنجولا ضمن 7 تبديلات أمام مصر

وجاء تشكيل زامبيا بالكامل كالتالي:

الحارس: ويلارد موانزا.

الدفاع: ماثيوس باندا - بينسون ساكالا - دومينيك تشاندا - لوبامبو موسوندا.

الوسط: كاباسو تشونجو - كينجس كانجوا - ميجيل تايوا.

الهجوم: دافيد هامانسينيا - باتسون داكا - جوسيف ليتيتا.

ويلعب محمد الشيبي بشكل أساسي كظهير أيسر في تشكيل المغرب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ياسين بونو.

الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - آم ماسينا - محمد الشيبي.

الوسط:نائل العيناوي - إسماعيل صايباري - عز الدين أوناحي.

الهجوم: براهيم دياز - أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي.

ويحتل المغرب صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب زامبيا المركز الثاني برصيد نقطتين بنفس رصيد مالي صاحبة المركز الثالث.

المغرب أمم إفريقيا زامبيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة مؤتمر حسام حسن: موقف لاشين وتريزيجيه.. وتغيير نظام أمم إفريقيا في صالح أوروبا فقط متحف أمم إفريقيا - كرة وتميمة وقميص خاص ضمن مقتنيات جديدة باللغتين العربية والفرنسية أمم إفريقيا – ماذا تقول لائحة البطولة بشأن إنذارات دور المجموعات.. وموقف مصر مباشر أمم إفريقيا - المغرب (3)-(0) زامبيا.. جوووووول المقصية الثانية تحتسب انتهت أمم إفريقيا - جزر القمر (0)-(0) مالي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع 52 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي ساعة | أمم إفريقيا
انطلاق القمة العالمية للرياضة في دبي بمشاركة 1500 من النجوم والأساطير ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة ساعة | أمم إفريقيا
مؤتمر حسام حسن: موقف لاشين وتريزيجيه.. وتغيير نظام أمم إفريقيا في صالح أوروبا فقط ساعة | أمم إفريقيا
متحف أمم إفريقيا - كرة وتميمة وقميص خاص ضمن مقتنيات جديدة باللغتين العربية والفرنسية 2 ساعة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - في حالة رحيل عبد الرؤوف.. طارق مصطفى الأقرب لتدريب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا – ماذا تقول لائحة البطولة بشأن إنذارات دور المجموعات.. وموقف مصر 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 3 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520184/تشكيل-أمم-إفريقيا-الشيبي-أساسي-مع-المغرب-وداكا-يقود-هجوم-زامبيا