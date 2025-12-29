أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في ثمن النهائي والقنوات الناقلة

اختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا في الصدارة.

وتعادل منتخب مصر أمام أنجولا في الجولة الثالثة والختامية من منافسات المجموعة الثانية.

وتصدر الفراعنة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وكان منتخب مصر قد تغلب على زيمبابوي وجنوب إفريقيا في أول جولتين.

ويتأهل منتخب مصر إلى ثمن النهائي في انتظار تحديد المنافس من ثالث أحد المجموعات الأولى والثالثة والرابعة.

موعد مباراة مصر في ثمن النهائي

تقام المباراة يوم الإثنين 5 يناير المقبل 2026.

وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويستمر منتخب مصر على ملعب أدرار في مدينة أجادير بثمن النهائي.