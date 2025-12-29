أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في ثمن النهائي والقنوات الناقلة
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 20:05
كتب : FilGoal
اختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا في الصدارة.
وتعادل منتخب مصر أمام أنجولا في الجولة الثالثة والختامية من منافسات المجموعة الثانية.
وتصدر الفراعنة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.
وكان منتخب مصر قد تغلب على زيمبابوي وجنوب إفريقيا في أول جولتين.
ويتأهل منتخب مصر إلى ثمن النهائي في انتظار تحديد المنافس من ثالث أحد المجموعات الأولى والثالثة والرابعة.
موعد مباراة مصر في ثمن النهائي
تقام المباراة يوم الإثنين 5 يناير المقبل 2026.
وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.
ويستمر منتخب مصر على ملعب أدرار في مدينة أجادير بثمن النهائي.
نرشح لكم
أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة مؤتمر حسام حسن: موقف لاشين وتريزيجيه.. وتغيير نظام أمم إفريقيا في صالح أوروبا فقط متحف أمم إفريقيا - كرة وتميمة وقميص خاص ضمن مقتنيات جديدة باللغتين العربية والفرنسية أمم إفريقيا – ماذا تقول لائحة البطولة بشأن إنذارات دور المجموعات.. وموقف مصر مباشر أمم إفريقيا - المغرب (3)-(0) زامبيا.. جوووووول المقصية الثانية تحتسب انتهت أمم إفريقيا - جزر القمر (0)-(0) مالي