رسمية ودية

أنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا.

ووصل منتخب مصر للنقطة السابعة في صدارة المجموعة، وذلك بعدما وصل لدور الـ16 بعد الفوز في المباراة الماضية على جنوب إفريقيا.

وحصد منتخب أنجولا نقطته الثانية في المجموعة، منتظرا موقفه في حسابات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في كل المجموعات.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل كامل من البدلاء وأجرى حسام حسن الكثير من التغييرات لتجربة كل اللاعبين ومنح الفرصة لهم في المشاركة.

ليكون بذلك منتخب مصر أشرك 26 لاعبا من أصل 28 في القائمة، ولم يشارك فقط كل من ثنائي حراسة المرمى محمد صبحي وأحمد الشناوي.

اعتمد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل من كل اللاعبين البدلاء لإراحة الأساسيين.

وكان تشكيل منتخب مصر في بداية المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد عيد - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - خالد صبحي - أحمد فتوح

الوسط: مهند لاشين - إبراهيم عادل - محمود صابر

الهجوم: صلاح محسن - مصطفى محمد

بدأت خطورة منتخب مصر في الدقيقة 20 برأسية من حسام عبد المجيد أمام المرمى بعد ركلة مقصية من مصطفى محمد لكنه وضع الكرة أعلى العارضة.

وحصل إبراهيم عادل على إنذار في الدقيقة 25 بعد تسديد الكرة عقب صافرة الحكم.

وسدد مابولولو كرة أرضية تصدى لها مصطفى شوبير.

وأهدر شيكو بانزا فرصة التقدم لأنجولا بعدما أصبح في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة جوار القائم.

وواصل شوبير تألقه وتصدى لتسديدة من خارج منطقة الجزاء بقدم اللاعب فريدي.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى حسام حسن 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول زيزو ومصطفى فتحي وياسر إبراهيم بدلا من محمود صابر ومصطفى محمد ومحمد إسماعيل.

وحصل منتخب أنجولا على ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء وسددها فريدي باليندي لكن الكرة اصطدمت في قائم مصطفى شوبير.

ورد منتخب مصر بهجمة مرتدة وتسديدة قوية من زيزو لكن الحارس أبعد الكرة.

وشارك محمد شحاتة بدلا من مهند لاشين الذي تعرض للإصابة في الدقيقة 64 في رابع تبديلات منتخب مصر.

وشكلت هجمات مصر المرتدة خطورة في الدقائق الأخيرة وأرسل صلاح محسن عرضية لكن الدفاع أبعدها.

وأهدر زيزو أخطر فرصة لمصر من أمام المرمى بعد هجمة مرتدة وتمريرة من إبراهيم عادل، وذلك بعدما حاول مراوغة الدفاع قبل أن يفقد الكرة.

ومن هجمة مرتدة انطلق مبالا نزولا نحو مرمى مصر قبل أن يسدد بجوار القائم.

وكان آخر تبديلات حسام حسن بنزول حمدي فتحي بدلا من صلاح محسن في الدقيقة 86.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل.