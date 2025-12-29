أمم إفريقيا - الأكثر في البطولة.. منتخب مصر يشارك بـ 26 لاعبا من قائمته

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بـ 26 لاعبا من بين 28 في القائمة المشاركة في أمم إفريقيا نسخة 2025.

وبات منتخب مصر أكثر من دفع بلاعبين خلال النسخة الحالية من أمم إفريقيا في دور المجموعات.

ولم يشارك فقط الثنائي أحمد الشناوي ومحمد صبحي حارس مرمى المنتخب في أي مباراة حتى الآن.

وشارك 7 لاعبين مع منتخب مصر لأول مرة في النسخة الجارية أمام أنجولا.

إذ شارك كل من مصطفى شوبير وأحمد عيد وخالد صبحي ومحمد إسماعيل ومحمود صابر وصلاح محسن ومصطفى فتحي.

وكان منتخب مصر قد شارك بـ 22 لاعبا في النسخة الماضية 2023، بينما شارك بـ 25 لاعبا في نسخة 2021 والتي شهدت أكبر مشاركة بعدد من اللاعبين في تاريخ مشاركات مصر بالبطولة.

وفي النسخة الجارية شارك من منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - خالد صبحي.

الوسط: مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي - إمام عاشور - مهند لاشين - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش - أسامة فيصل.

واختتم منتخب مصر مشاركاته في دور المجموعات بأمم إفريقيا برصيد 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

وينتظر منتخب مصر تحديد منافسه في ثمن النهائي من ثالث أحد المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وتقام مباراة مصر في ثمن النهائي الأسبوع المقبل يوم 5 يناير القادم.

ويستمر منتخب مصر في مدينة أجادير بمنافسات ثمن النهائي.