رافينيا ويامال وفليك.. الدوري الإسباني يقدم جوائز الأفضل في الموسم بالتعاون مع جلوب سوكر

قدمت رابطة الدوري الإسباني «لاليجا» جوائز موسم 2024/2025 خلال حفل Globe Soccer الذي أُقيم في دبي، في ثاني تعاون على التوالي بين الطرفين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الرياضة العالمية.

وشهد الحفل تتويج هانز فليك بجائزة أفضل مدرب بعد قيادته برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني، وتسلم الجائزة نيابة عنه خوان لابورتا رئيس النادي، الذي أشاد بقوة المنافسة خلال الموسم خاصة أمام الغريم التقليدي.

كما حصل رافينيا على جائزة أفضل لاعب في لاليجا بعد موسم حاسم أصبح خلاله أحد أبرز العناصر الهجومية في المسابقة، وأرسل اللاعب رسالة شكر للجهاز الفني والنادي لعدم تمكنه من الحضور.

وفاز يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد بجائزة أفضل تصدٍ في الموسم، مؤكدًا صعوبة المنافسة في لاليجا، وموجهًا الشكر لزملائه والنادي على دعمهم المستمر.

ونال لامين يامال جائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة، في تأكيد جديد على مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، وتسلم الجائزة من أسطورة لاليجا أندريس إنييستا.

وجاء تقديم جوائز لاليجا ضمن حفل Globe Soccer في دبي، في إطار شراكة استراتيجية تهدف لإبراز نجوم المسابقة على الساحة العالمية، وتعزيز الحضور الدولي للدوري الإسباني، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد مسؤولو لاليجا وGlobe Soccer أن التعاون بين الطرفين يساهم في رفع قيمة الجوائز وربط الجماهير حول العالم بأبرز نجوم وأحداث الكرة الإسبانية.