رافينيا ويامال وفليك.. الدوري الإسباني يقدم جوائز الأفضل في الموسم بالتعاون مع جلوب سوكر

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 18:33

كتب : ذكاء اصطناعي

شعار الدوري الإسباني

قدمت رابطة الدوري الإسباني «لاليجا» جوائز موسم 2024/2025 خلال حفل Globe Soccer الذي أُقيم في دبي، في ثاني تعاون على التوالي بين الطرفين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الرياضة العالمية.

وشهد الحفل تتويج هانز فليك بجائزة أفضل مدرب بعد قيادته برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني، وتسلم الجائزة نيابة عنه خوان لابورتا رئيس النادي، الذي أشاد بقوة المنافسة خلال الموسم خاصة أمام الغريم التقليدي.

كما حصل رافينيا على جائزة أفضل لاعب في لاليجا بعد موسم حاسم أصبح خلاله أحد أبرز العناصر الهجومية في المسابقة، وأرسل اللاعب رسالة شكر للجهاز الفني والنادي لعدم تمكنه من الحضور.

أخبار متعلقة:
مبابي ويامال مرشحان لجائزة أفضل لاعب بشهر ديسمبر في الدوي الإسباني خبر في الجول - عرض لـ منتخب مصر لخوض بطولة ودية بمشاركة الأرجنتين وإسبانيا وقطر كالتشيو ميركاتو: عرض إيكاردي على ثلاثي الدوري الإيطالي.. واهتمام إسباني بيل: لم أكن ألعب الجولف كثيرا.. والإعلام الإسباني خلق شخصية ليست أنا

وفاز يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد بجائزة أفضل تصدٍ في الموسم، مؤكدًا صعوبة المنافسة في لاليجا، وموجهًا الشكر لزملائه والنادي على دعمهم المستمر.

ونال لامين يامال جائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة، في تأكيد جديد على مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، وتسلم الجائزة من أسطورة لاليجا أندريس إنييستا.

وجاء تقديم جوائز لاليجا ضمن حفل Globe Soccer في دبي، في إطار شراكة استراتيجية تهدف لإبراز نجوم المسابقة على الساحة العالمية، وتعزيز الحضور الدولي للدوري الإسباني، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد مسؤولو لاليجا وGlobe Soccer أن التعاون بين الطرفين يساهم في رفع قيمة الجوائز وربط الجماهير حول العالم بأبرز نجوم وأحداث الكرة الإسبانية.

الدوري الإسباني جلوب سوكر
نرشح لكم
ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل عودة بيدري وأراوخو لتدريبات برشلونة موندو ديبورتيفو: جيرونا يتحرك بقوة لضم تير شتيجن آس: سيغيب لمدة شهر.. إيسكو يخضع لجراحة جديدة ليفاندوفسكي يكشف عن فترة طلب منه برشلونة فيها التوقف عن تسجيل الأهداف آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع آس: الأهلي متمسك بـ 5 ملايين يورو لترك حمزة عبد الكريم لبرشلونة مبابي ويامال مرشحان لجائزة أفضل لاعب بشهر ديسمبر في الدوي الإسباني
أخر الأخبار
بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول 3 ساعة | الدوري المصري
ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل 5 ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر 5 ساعة | أمم إفريقيا
البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة 5 ساعة | أمم إفريقيا
تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي 5 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520178/رافينيا-ويامال-وفليك-الدوري-الإسباني-يقدم-جوائز-الأفضل-في-الموسم-بالتعاون-مع-جلوب-سوكر