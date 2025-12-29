أمم إفريقيا - أحمد ومصطفى شوبير ثاني أب وابن يمثلان مصر في البطولة

لعب مصطفى شوبير أولى مبارياته بقميص منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا بعد البدء كأساسي أمام أنجولا.

وكتب شوبير بمشاركته اسمه للانضمام إلى قائمة الأب والابن اللذان يمثلان مصر في بطولة أمم إفريقيا.

وبات شوبير ثاني أب وابن من يمثلان مصر في بطولة أمم إفريقيا بعد ثنائية يكن حسين وهشام يكن.

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا بمواجهة أنجولا في مباراة غير مؤثرة على الترتيب.

إذ حسم منتخب مصر صدارة المجموعة بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة وتأهل إلى ثمن النهائي.

إذا لعب شوبير الأب 8 مباريات مع مصر في أمم إفريقيا من قبل خلال 4 نسخة مختلفة أعوام (1986 - 1988 - 1992 - 1994).

أما أول أب وابن يمثلان منتخب مصر في أمم إفريقيا كان الثنائي يكن حسين وهشام يكن.

ولعب يكن الأب مباراتين في أمم إفريقيا خلال مشاركاته في نسختي 1959 و1970.

بينما هشام يكن لعب 3 مباريات في أمم إفريقيا خلال مشاركته في نسختي 1988 و1992.