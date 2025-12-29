انتهت أمم إفريقيا - زيمبابوي (2)-(3) جنوب إفريقيا.. الأولاد في دور الـ 16
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 17:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زيمبابوي ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
ترتيب المجموعة بالنتائج الحالية:
1- مصر 7 نقاط.
2- جنوب إفريقيا 6 نقاط.
3- أنجولا نقطتين.
4- زيمبابوي نقطة واحدة.
-------------------------------------------------------------
انتهت
ق 82: جوووووووووول أوسوين أبوليس من نقطة الجزاء.
ق 81: ركلة جزاء لجنوب إفريقيا بعد لمسة يد على مدافع زيمبابوي.
ق 74: جووووووول أوبري موديبا لاعب جنوب إفريقيا بالخطأ في مرماه بعدما تصدى رونوين ويليامز ثم ارتطمت الكرة في زميله وسكنت الشباك.
ق 64: تاواندا لاعب زيمبابوي يسدد كرة أرضية قوية ارتطمت في القائم.
ق 50: جوووووول لايل فوستر لاعب جنوب إفريقيا من رأسية عقب خطأ من مدافع زيمبابوي.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق30: رأسية خطيرة من موناشي جاراناجا لاعب زيمبابوي علت المرمى.
ق 19: جووووول تاواندا ماسوانيس بعد مراوغة أكثر من لاعب ثم سدد أرضية سكنت الشباك.
ق 17: رأسية خطيرة من سيفيفيلو سيثول لاعب جنوب إفريقيا علت المرمى قليلا.
ق 7: جووووول تشيبانج موريمي بعد تسديدة.
ق 6: أوسوين أبوليس لاعب جنوب إفريقيا يسدد كرة والحارس يتصدى لها بصعوبة على خط المرمى.
بداية المباراة