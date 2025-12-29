انتهت أمم إفريقيا - زيمبابوي (2)-(3) جنوب إفريقيا.. الأولاد في دور الـ 16

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 17:54

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زيمبابوي ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

ترتيب المجموعة بالنتائج الحالية:

1- مصر 7 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 6 نقاط.

3- أنجولا نقطتين.

4- زيمبابوي نقطة واحدة.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------------------------------

انتهت

ق 82: جوووووووووول أوسوين أبوليس من نقطة الجزاء.

ق 81: ركلة جزاء لجنوب إفريقيا بعد لمسة يد على مدافع زيمبابوي.

ق 74: جووووووول أوبري موديبا لاعب جنوب إفريقيا بالخطأ في مرماه بعدما تصدى رونوين ويليامز ثم ارتطمت الكرة في زميله وسكنت الشباك.

ق 64: تاواندا لاعب زيمبابوي يسدد كرة أرضية قوية ارتطمت في القائم.

ق 50: جوووووول لايل فوستر لاعب جنوب إفريقيا من رأسية عقب خطأ من مدافع زيمبابوي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق30: رأسية خطيرة من موناشي جاراناجا لاعب زيمبابوي علت المرمى.

ق 19: جووووول تاواندا ماسوانيس بعد مراوغة أكثر من لاعب ثم سدد أرضية سكنت الشباك.

ق 17: رأسية خطيرة من سيفيفيلو سيثول لاعب جنوب إفريقيا علت المرمى قليلا.

ق 7: جووووول تشيبانج موريمي بعد تسديدة.

ق 6: أوسوين أبوليس لاعب جنوب إفريقيا يسدد كرة والحارس يتصدى لها بصعوبة على خط المرمى.

بداية المباراة

أمم إفريقيا زيمبابوي جنوب إفريقيا
