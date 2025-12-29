انتهت أمم إفريقيا - زيمبابوي (2)-(3) جنوب إفريقيا.. الأولاد في دور الـ 16

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زيمبابوي ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

ترتيب المجموعة بالنتائج الحالية:

1- مصر 7 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 6 نقاط.

3- أنجولا نقطتين.

4- زيمبابوي نقطة واحدة.

انتهت

ق 82: جوووووووووول أوسوين أبوليس من نقطة الجزاء.

ق 81: ركلة جزاء لجنوب إفريقيا بعد لمسة يد على مدافع زيمبابوي.

ق 74: جووووووول أوبري موديبا لاعب جنوب إفريقيا بالخطأ في مرماه بعدما تصدى رونوين ويليامز ثم ارتطمت الكرة في زميله وسكنت الشباك.

ق 64: تاواندا لاعب زيمبابوي يسدد كرة أرضية قوية ارتطمت في القائم.

ق 50: جوووووول لايل فوستر لاعب جنوب إفريقيا من رأسية عقب خطأ من مدافع زيمبابوي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق30: رأسية خطيرة من موناشي جاراناجا لاعب زيمبابوي علت المرمى.

ق 19: جووووول تاواندا ماسوانيس بعد مراوغة أكثر من لاعب ثم سدد أرضية سكنت الشباك.

ق 17: رأسية خطيرة من سيفيفيلو سيثول لاعب جنوب إفريقيا علت المرمى قليلا.

ق 7: جووووول تشيبانج موريمي بعد تسديدة.

ق 6: أوسوين أبوليس لاعب جنوب إفريقيا يسدد كرة والحارس يتصدى لها بصعوبة على خط المرمى.

بداية المباراة