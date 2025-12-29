مباشر أمم إفريقيا - زيمبابوي (1)-(2) جنوب إفريقيا.. جووووول فوستر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زيمبابوي ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

ترتيب المجموعة بالنتائج الحالية:

1- مصر 7 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 6 نقاط.

3- أنجولا نقطتين.

4- زيمبابوي نقطة واحدة.

ق 50: جوووووول لايل فوستر لاعب جنوب إفريقيا من رأسية عقب خطأ من مدافع زيمبابوي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق30: رأسية خطيرة من موناشي جاراناجا لاعب زيمبابوي علت المرمى.

ق 19: جووووول تاواندا ماسوانيس بعد مراوغة أكثر من لاعب ثم سدد أرضية سكنت الشباك.

ق 17: رأسية خطيرة من سيفيفيلو سيثول لاعب جنوب إفريقيا علت المرمى قليلا.

ق 7: جووووول ديفين لونجا مدافع زيمبابوي بالخطأ في مرماه بعد ارتطام تسديدة تشيبانج موريمي لاعب جنوب إفريقيا به.

ق 6: أوسوين أبوليس لاعب جنوب إفريقيا يسدد كرة والحارس يتصدى لها بصعوبة على خط المرمى.

بداية المباراة