انتهت أمم إفريقيا - مصر (0)-(0) أنجولا.. تعادل سلبي
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد أنجولا في الجولة 3 من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.
نهاية المباراة بالتعادل
ق 86: نزول حمدي فتحي بدلا من صلاح محسن
ق 80: فرصة خطيرة من أنجولا
ق 77: زيزو يهدر بغرابة
ق 76: فرصة خطيرة لمصر
ق 70: إنذار لياسر إبراهيم
ق 63: نزول محمد شحاتة بدلا من مهند لاشين
ق 56: فرصة خطيرة من زيزو وتسديدة قوية
ق 53: تسديدة في قائم مصطفى شوبير بعد ركلة حرة
نزول زيزو ومصطفى فتحي وياسر إبراهيم بدلا من محمود صابر ومصطفى محمد ومحمد إسماعيل
بداية الشوط الثاني
ق 43: شوبير يواصل التألق أمام تسديدة فريدي
ق 42: شيكو بانزا يهدر فرصة الأول
ق 35: مابولولو يسدد وشوبير يتصدى
ق 25: إنذار لإبراهيم عادل
ق 20: حسام عبد المجيد يهدر بسهولة
ق 16: سقوط حسام عبد المجيد
انطلاق المباراة