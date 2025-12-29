مباشر أمم إفريقيا - مصر (0)-(0) أنجولا.. تسديدة من زيزو
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد أنجولا في الجولة 3 من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.
ق 56: فرصة خطيرة من زيزو وتسديدة قوية
ق 53: تسديدة في قائم مصطفى شوبير بعد ركلة حرة
نزول زيزو ومصطفى فتحي وياسر إبراهيم بدلا من محمود صابر ومصطفى محمد ومحمد إسماعيل
بداية الشوط الثاني
ق 43: شوبير يواصل التألق أمام تسديدة فريدي
ق 42: شيكو بانزا يهدر فرصة الأول
ق 35: مابولولو يسدد وشوبير يتصدى
ق 25: إنذار لإبراهيم عادل
ق 20: حسام عبد المجيد يهدر بسهولة
ق 16: سقوط حسام عبد المجيد
انطلاق المباراة
