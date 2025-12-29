مباشر أمم إفريقيا - مصر (0)-(0) أنجولا.. تسديدة من زيزو

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 17:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد أنجولا - محمود صابر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد أنجولا في الجولة 3 من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

ق 56: فرصة خطيرة من زيزو وتسديدة قوية

ق 53: تسديدة في قائم مصطفى شوبير بعد ركلة حرة

نزول زيزو ومصطفى فتحي وياسر إبراهيم بدلا من محمود صابر ومصطفى محمد ومحمد إسماعيل

بداية الشوط الثاني

ق 43: شوبير يواصل التألق أمام تسديدة فريدي

ق 42: شيكو بانزا يهدر فرصة الأول

ق 35: مابولولو يسدد وشوبير يتصدى

ق 25: إنذار لإبراهيم عادل

ق 20: حسام عبد المجيد يهدر بسهولة

ق 16: سقوط حسام عبد المجيد

انطلاق المباراة

منتخب مصر أنجولا كأس الأمم الإفريقية
