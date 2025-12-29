صلاح محسن يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا

يحمل صلاح محسن مهاجم المنتخب المصري، شارة القيادة أمام أنجولا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

وأجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تعديل بالكامل على التشكيل أمام أنجولا.. طالع التشكيل بالضغط هنا

ويعد صلاح محسن أقدم لاعبي المنتخب المتواجدين في التشكيل الأساسي.

وخاض محسن مباراة مصر والنيجر في سبتمبر 2018 في تصفيات أمم إفريقيا تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.

ولعب صلاح محسن 8 مباريات دولية مع المنتخب المصري، بإجمالي 188 دقيقة.

وسجل صلاح محسن هدفا دوليا وحيدا في مباراة النيجر تبصفيات كأس أمم إفريقيا في سبتمبر.

المنتخب المصري ضمن صدارة المجموعة بعد فوزين أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا، ليتواجد في المركز الأول برصيد 6 نقاط.

ويلتقي في الوقت نفسه، منتخبا جنوب إفريقيا وزيمبابوي في إطار الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة.

منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم منتخبا أنجولا وزيمبابوي ولكل منهما نقطة وحيدة.