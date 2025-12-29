تشكيل أمم إفريقيا - مابولولو وشيكو بانزا يقودان هجوم أنجولا ضمن 7 تبديلات أمام مصر

أجرى باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب أنجولا، 7 تبديلات في تشكيل الفهود أمام مصر في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وقرر بوميل الدفع بـ مابولولو مهاجم أهلي طرابلس الليبي الحالي والاتحاد السكندري السابق، أساسيا، إلى جانب شيكو بانزا مهاجم الزمالك.

وجاء تشكيل أنجولا على النحو التالي:

الحارس: هوجو ماركيس 1

الدفاع: دافيد كارمو 5 - نوريو فورتونا 2 - كيالوندا جاسبار 6 - روي مودستو 25

الوسط: بيني موكيندي 15 - فريدي 16 - أنطونيو موانزا 8

الهجوم:زيتو لوفومبو 18 - كريستفاو مابولولو 19 - شيكو بانزا 27

وجمع منتخب أنجولا نقطة وحيدة بالتساوي مع زيمبابوي في ذيل المجموعة، فيما ضمن منتخب مصر التأهل كمتصدر للمجموعة بـ 6 نقاط.

ويلتقي في الوقت نفسه، منتخبا جنوب إفريقيا أمام زيمبابوي لحساب الجولة ذاتها.