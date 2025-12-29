تشكيل أمم إفريقيا - مابولولو وشيكو بانزا يقودان هجوم أنجولا ضمن 7 تبديلات أمام مصر

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 17:02

كتب : FilGoal

منتخب أنجولا

أجرى باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب أنجولا، 7 تبديلات في تشكيل الفهود أمام مصر في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وقرر بوميل الدفع بـ مابولولو مهاجم أهلي طرابلس الليبي الحالي والاتحاد السكندري السابق، أساسيا، إلى جانب شيكو بانزا مهاجم الزمالك.

أخبار متعلقة:
تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا جيلبرتو: فرص فوز أنجولا أمام مصر ضئيلة للغاية.. وحسام حسن مرجع للكرة المصرية أمم إفريقيا – منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة أنجولا

وجاء تشكيل أنجولا على النحو التالي:

الحارس: هوجو ماركيس 1

الدفاع: دافيد كارمو 5 - نوريو فورتونا 2 - كيالوندا جاسبار 6 - روي مودستو 25

الوسط: بيني موكيندي 15 - فريدي 16 - أنطونيو موانزا 8

الهجوم:زيتو لوفومبو 18 - كريستفاو مابولولو 19 - شيكو بانزا 27

وجمع منتخب أنجولا نقطة وحيدة بالتساوي مع زيمبابوي في ذيل المجموعة، فيما ضمن منتخب مصر التأهل كمتصدر للمجموعة بـ 6 نقاط.

ويلتقي في الوقت نفسه، منتخبا جنوب إفريقيا أمام زيمبابوي لحساب الجولة ذاتها.

تشكيل أنجولا شيكو بانزا مابولولو كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - مصر ضد أنجولا صلاح محسن يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا أمم إفريقيا - الشناوي ومرموش وربيعة في أبرز إحصائيات مصر بعد نهاية الجولة الثانية أمم إفريقيا - مدرب بنين: أحب مواجهة مصر في دور الـ16.. وأرشح 5 فرق للتتويج باللقب جيلبرتو: فرص فوز أنجولا أمام مصر ضئيلة للغاية.. وحسام حسن مرجع للكرة المصرية ترتيب أمم إفريقيا - ثلاثي عربي في الصدارة عقب الجولة الثانية مواعيد مباريات الاثنين 29 ديسمبر 2025.. مصر والمغرب أمام أنجولا وزامبيا
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - مصر ضد أنجولا 10 دقيقة | أمم إفريقيا
صلاح محسن يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا 36 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - مابولولو وشيكو بانزا يقودان هجوم أنجولا ضمن 7 تبديلات أمام مصر 46 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: اجتماع مجلس إدارة لحسم مصير عبد الرؤوف.. وتحديد البدائل ساعة | الدوري المصري
تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا ساعة | أمم إفريقيا
في الجول يكشف سبب عدم إقامة مران الزمالك ساعة | الدوري المصري
يد - هامبورج الألماني يضم لاعب شباب مصر حتى 2028 ساعة | كرة يد
موندو ديبورتيفو: جيرونا يتحرك بقوة لضم تير شتيجن ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520172/أمم-إفريقيا-تشكيل-أنجولا-مابولولو-وشيكو-بانزا-يقودان-الهجوم-ضمن-7-تبديلات-أمام-مصر