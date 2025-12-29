تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

أجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تغيير كامل في تشكيل مصر أمام أنجولا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

المنتخب المصري ضمن صدارة المجموعة بعد فوزين أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا، ليتواجد في المركز الأول برصيد 6 نقاط.

أخبار متعلقة:
جيلبرتو: فرص فوز أنجولا أمام مصر ضئيلة للغاية.. وحسام حسن مرجع للكرة المصرية أمم إفريقيا - مدرب بنين: أحب مواجهة مصر في دور الـ16.. وأرشح 5 فرق للتتويج باللقب أمم إفريقيا - الشناوي ومرموش وربيعة في أبرز إحصائيات مصر بعد نهاية الجولة الثانية

واستبعد حسام حسن الثنائي محمد هاني بسبب الإيقاف نتيجة الحصول على بطاقة حمراء في مباراة جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى محمد الشناوي.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد عيد - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - خالد صبحي - أحمد فتوح

الوسط: مهند لاشين - إبراهيم عادل - محمود صابر

الهجوم: صلاح محسن - مصطفى محمد

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - محمد صبحي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد حمدي - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد شحاتة - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - عمر مرموش - أسامة فيصل

ويلتقي في الوقت نفسه، منتخبا جنوب إفريقيا وزيمبابوي في إطار الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة.

منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم منتخبا أنجولا وزيمبابوي ولكل منهما نقطة وحيدة.

منتخب مصر مصر وأنجولا تشكيل مصر
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - مصر ضد أنجولا صلاح محسن يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا تشكيل أمم إفريقيا - مابولولو وشيكو بانزا يقودان هجوم أنجولا ضمن 7 تبديلات أمام مصر أمم إفريقيا - الشناوي ومرموش وربيعة في أبرز إحصائيات مصر بعد نهاية الجولة الثانية أمم إفريقيا - مدرب بنين: أحب مواجهة مصر في دور الـ16.. وأرشح 5 فرق للتتويج باللقب جيلبرتو: فرص فوز أنجولا أمام مصر ضئيلة للغاية.. وحسام حسن مرجع للكرة المصرية ترتيب أمم إفريقيا - ثلاثي عربي في الصدارة عقب الجولة الثانية مواعيد مباريات الاثنين 29 ديسمبر 2025.. مصر والمغرب أمام أنجولا وزامبيا
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - مصر ضد أنجولا 10 دقيقة | أمم إفريقيا
صلاح محسن يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا 35 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - مابولولو وشيكو بانزا يقودان هجوم أنجولا ضمن 7 تبديلات أمام مصر 46 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: اجتماع مجلس إدارة لحسم مصير عبد الرؤوف.. وتحديد البدائل ساعة | الدوري المصري
تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا ساعة | أمم إفريقيا
في الجول يكشف سبب عدم إقامة مران الزمالك ساعة | الدوري المصري
يد - هامبورج الألماني يضم لاعب شباب مصر حتى 2028 ساعة | كرة يد
موندو ديبورتيفو: جيرونا يتحرك بقوة لضم تير شتيجن ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520170/تشكيل-مصر-تغيير-كامل-شوبير-حارس-مرمى-وصلاح-محسن-ومصطفى-في-الهجوم-أمام-أنجولا