تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

أجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تغيير كامل في تشكيل مصر أمام أنجولا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

المنتخب المصري ضمن صدارة المجموعة بعد فوزين أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا، ليتواجد في المركز الأول برصيد 6 نقاط.

واستبعد حسام حسن الثنائي محمد هاني بسبب الإيقاف نتيجة الحصول على بطاقة حمراء في مباراة جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى محمد الشناوي.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد عيد - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - خالد صبحي - أحمد فتوح

الوسط: مهند لاشين - إبراهيم عادل - محمود صابر

الهجوم: صلاح محسن - مصطفى محمد

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - محمد صبحي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد حمدي - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد شحاتة - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - عمر مرموش - أسامة فيصل

ويلتقي في الوقت نفسه، منتخبا جنوب إفريقيا وزيمبابوي في إطار الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة.

منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم منتخبا أنجولا وزيمبابوي ولكل منهما نقطة وحيدة.

منتخب مصر مصر وأنجولا تشكيل مصر
