في الجول يكشف سبب عدم إقامة مران الزمالك

تم إلغاء مران اليوم الإثنين للاعبي فريق الزمالك رغم الكشف أمس الأحد عن إقامة التدريبات بشكل طبيعي دون راحة.

وفاز الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32 لكأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم إلغاء مران الزمالك اليوم الإثنين بعد إبلاغ اللاعبين فجرا بتعديل قرار عدم منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على بلدية المحلة.

ويتم استئناف تدريبات الزمالك بشكل طبيعي غدا الثلاثاء عقب نهاية الراحة التي حصل عليها الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر يوم الخميس القادم.

وبات الزمالك آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا.

وخاض الزمالك المباراة في ظل غياب عدة لاعبين دوليين للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وهم حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل.

وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا، وسيف الدين الجزيري منتخب تونس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث.