يد - هامبورج الألماني يضم لاعب شباب مصر حتى 2028

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 16:07

كتب : FilGoal

محمود الشوبكي - هامبورج

أعلن فريق هامبورج الألماني لكرة اليد يوم الاثنين تمديد عقد المصري الشاب محمود الشوبكي حتى 2028.

الشوبكي (18 عامًا) انضم من نادي هليوبوليس إلى أكاديمية هامبورج للشباب الصيف الماضي.

وخاض الظهير الأيسر المصري بالفعل مبارياته مع فريق الشباب، كما تدرب مع الفريق الأول لهامبورج.

وقال محمود لموقع ناديه: "كرة اليد جزء من حياتي منذ صغري، أحب روح الفريق والطاقة التي تمنحها اللعبة. الانتقال إلى ألمانيا خطوة كبيرة لتطوير مستواي كلاعب وشخص".

فيما وصف لوكاس أوسينكوب مدرب فريق الشباب الشوبكي بأنه لاعب واعد جدًا، وأوضح: "محمود يمتلك مهارات فردية قوية وتسديدات دقيقة، سنعطيه الوقت للتأقلم قبل أن يلعب دورًا مؤثرًا مستقبلًا".

بينما قال يوهانس بيتر المدير الرياضي "الشوبكي موهبة كبيرة، ويمتلك القدرة على التأقلم مع الدوري الألماني".

وأضاف "بعد فترة التعود مع فريق الشباب، نتوقع أن يكون جزءًا من الفريق الأول قريبًا."

الشوبكي يشارك حاليًا مع منتخب مصر تحت 19 عامًا.

