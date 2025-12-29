موندو ديبورتيفو: جيرونا يتحرك بقوة لضم تير شتيجن

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 15:53

كتب : FilGoal

برشلونة - تير شتيجن

يتحرك جيرونا بقوة لدراسة إمكانية ضم مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة خلال سوق الانتقالات.

ويأتي ذلك في ظل اقتراب رحيل الحارس الحالي واحتياج الفريق لتدعيم مركز حراسة المرمى بلاعب صاحب خبرات كبيرة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن مراقبة جيرونا وضع تير شتيجن مع برشلونة، مع إدراكه أن الصفقة لن تكون ممكنة إلا في حالة الإعارة، إلى جانب مجهود مالي استثنائي سواء من اللاعب أو من النادي الكتالوني.

وأشار التقرير إلى أن الجانب الاقتصادي العقبة الأكبر، إذ لا يستطيع جيرونا تحمل راتب الحارس الألماني، الذي يفوق سقف الرواتب داخل الفريق بشكل واضح، خاصة في ظل حاجة النادي لتدعيم أكثر من مركز خلال الميركاتو.

وسبق لجيرونا خوض تجربة مشابهة مع ضم حارس بتضحيات مالية كبيرة من اللاعب، مستفيدا حينها من حاجة الحارس للمشاركة بانتظام، وهو السيناريو ذاته الذي قد يتكرر مع تير شتيجن.

ويعلم جيرونا أن اللاعب منفتح على فكرة اللعب في المدينة القريبة من برشلونة، نظرا لاستقراره العائلي، إلى جانب رغبته في خوض مباريات بانتظام للحفاظ على فرصه مع منتخب ألمانيا قبل كأس العالم.

وتتوقف الصفقة على أحد حلين، إما قبول تير شتيجن تخفيض جزء كبير من راتبه، أو تحمل برشلونة النسبة الأكبر من أجره خلال فترة الإعارة.

وفي حال إتمام الصفقة، يمنح ميتشيل الحارس الألماني مكانه الأساسي مباشرة دون فترات تجهيز طويلة، في محاولة لإنقاذ موقف الفريق الذي يعاني في جدول الترتيب.

وتبقى الصفقة معقدة لكنها مطروحة بقوة داخل جيرونا، في انتظار تطورات موقف اللاعب وناديه خلال الأيام المقبلة من سوق الانتقالات.

تير شتيجن عاد مؤخرا للمشاركة في فوز برشلونة بكأس ملك إسبانيا على جوادالاخارا، لكن من المرجح أن تكون هذه المباراة الوحيدة له هذا الموسم.

سبق وأن أوضح هانز فليك أن الحارس البالغ 33 عاما ليس ضمن خططه، ولهذا طُلب منه البحث عن نادٍ جديد لضمان مشاركته مع منتخب ألمانيا في كأس العالم الصيف المقبل.

وكان بايرن ميونيخ قد استبعد فكرة ضم تير شتيجن إلى صفوف الفريق.

النادي الكتالوني يفضل رحيله الآن، لكن يبقى السؤال حول ما إذا كانت أندية أخرى ستدخل المنافسة خلال الأسابيع المقبلة.

