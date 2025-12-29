ذا صن: مرموش في صدارة المرشحين.. توتنام يحدد قائمة من 3 صفقات في يناير

حدد توتنام قائمة من ثلاثة لاعبين لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية، يتصدرها عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومنتخب مصر، ضمن خطة النادي للتحرك بقوة في يناير.

ويستعد توتنام لفتح الميركاتو بميزانية تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لتحسين وضع الفريق بجدول الدوري الإنجليزي.

إذ يحتل توتنام المركز الحادي عشر بعد الفوز الأخير على كريستال بالاس.

وكشفت صحيفة ذا صن عن تصدر عمر مرموش قائمة اهتمامات توتنام، في ظل قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بعد انتقاله إلى الفريق في يناير الماضي، إذ يعتمد عليه بيب جوارديولا غالبا كبديل.

كما يدرس توتنام التعاقد مع حارس مرمى جديد، وسط متابعة موقف مارك أندريه تير شتيجن مع برشلونة، في ظل تراجع ترتيبه بين حراس الفريق وسعيه للعب أساسيا قبل كأس العالم.

وتضم القائمة أيضا الإسباني سامو أجيهوا، لكن الشرط الجزائي في عقده والبالغ 87 مليون جنيه إسترليني قد يعقد الصفقة، إلى جانب كينان يلديز لاعب يوفنتوس.

وكان توتنام قد حاول في الصيف ضم سافينيو من مانشستر سيتي دون نجاح، كما ارتبط اسمه مؤخرا بالتعاقد مع أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث، قبل أن يرفض اللاعب الفكرة.

وتحدث توماس فرانك المدير الفني عن خطط النادي في وقت سابق قائلا: "سندخل سوق الانتقالات ونرى إن كان هناك ما يمكن أن يحسن الفريق بشكل واضح، وإن لم يحدث ذلك أفضل الانتظار".

ويستعد توتنام لخوض منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب استكمال مشواره الأوروبي، ما يزيد من أهمية قرارات يناير المقبلة.