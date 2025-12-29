ذا صن: مرموش في صدارة المرشحين.. توتنام يحدد قائمة من 3 صفقات في يناير

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 15:24

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

أخبار متعلقة:
مباراة الأهداف الملغية لـ ريتشارليسون.. توتنام يعود للانتصارات من بوابة كريستال بالاس توتنام يتمسك بمدافعه رغم اهتمام أحد أندية إيطاليا توماس فرانك: فخور بلاعبي توتنام.. ولا أتفق مع الطردين سلوت: ننتظر الفحص الطبي لمعرفة إصابة إيزاك.. وهذا سبب التوتر ضد توتنام

حدد توتنام قائمة من ثلاثة لاعبين لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية، يتصدرها عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومنتخب مصر، ضمن خطة النادي للتحرك بقوة في يناير.

ويستعد توتنام لفتح الميركاتو بميزانية تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لتحسين وضع الفريق بجدول الدوري الإنجليزي.

إذ يحتل توتنام المركز الحادي عشر بعد الفوز الأخير على كريستال بالاس.

وكشفت صحيفة ذا صن عن تصدر عمر مرموش قائمة اهتمامات توتنام، في ظل قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بعد انتقاله إلى الفريق في يناير الماضي، إذ يعتمد عليه بيب جوارديولا غالبا كبديل.

كما يدرس توتنام التعاقد مع حارس مرمى جديد، وسط متابعة موقف مارك أندريه تير شتيجن مع برشلونة، في ظل تراجع ترتيبه بين حراس الفريق وسعيه للعب أساسيا قبل كأس العالم.

وتضم القائمة أيضا الإسباني سامو أجيهوا، لكن الشرط الجزائي في عقده والبالغ 87 مليون جنيه إسترليني قد يعقد الصفقة، إلى جانب كينان يلديز لاعب يوفنتوس.

وكان توتنام قد حاول في الصيف ضم سافينيو من مانشستر سيتي دون نجاح، كما ارتبط اسمه مؤخرا بالتعاقد مع أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث، قبل أن يرفض اللاعب الفكرة.

وتحدث توماس فرانك المدير الفني عن خطط النادي في وقت سابق قائلا: "سندخل سوق الانتقالات ونرى إن كان هناك ما يمكن أن يحسن الفريق بشكل واضح، وإن لم يحدث ذلك أفضل الانتظار".

ويستعد توتنام لخوض منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب استكمال مشواره الأوروبي، ما يزيد من أهمية قرارات يناير المقبلة.

الدوري الإنجليزي عمر مرموش مانشستر سيتي
نرشح لكم
سبورت: المقابل المالي يعرقل صفقة انضمام آكي إلى برشلونة خبر في الجول - الكشف الطبي يفصل جيمي موانجا عن الانضمام لـ غزل المحلة خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقترب من ضم حسام حسن كيكر: ليفربول يصارع أرسنال وسيتي وسان جيرمان على نجم بايرن آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع خبر في الجول - بيراميدز يخطط لضم 6 لاعبين في الانتقالات الشتوية آس: الأهلي متمسك بـ 5 ملايين يورو لترك حمزة عبد الكريم لبرشلونة خبر في الجول - اللاعب ووكيله موافقان.. الأهلي يقترب من ضم حامد حمدان
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - مصر ضد أنجولا 10 دقيقة | أمم إفريقيا
صلاح محسن يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا 35 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - مابولولو وشيكو بانزا يقودان هجوم أنجولا ضمن 7 تبديلات أمام مصر 46 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: اجتماع مجلس إدارة لحسم مصير عبد الرؤوف.. وتحديد البدائل ساعة | الدوري المصري
تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا ساعة | أمم إفريقيا
في الجول يكشف سبب عدم إقامة مران الزمالك ساعة | الدوري المصري
يد - هامبورج الألماني يضم لاعب شباب مصر حتى 2028 ساعة | كرة يد
موندو ديبورتيفو: جيرونا يتحرك بقوة لضم تير شتيجن ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520166/ذا-صن-مرموش-في-صدارة-المرشحين-توتنام-يحدد-قائمة-من-3-صفقات-في-يناير