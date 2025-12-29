دوري المحترفين - الرابع هذا الموسم.. أسوان يعلن تعيين سعد فاروق مدربا للفريق

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 15:03

كتب : رضا السنباطي

سعد فاروق - مدرب أسوان

أعلن نادي أسوان تعيين سعد فاروق مديرًا فنيا للفريق خلفا لأحمد عثمان الذي أقيل من تدريب الفريق.

ويستعد أسوان لمواجهة بلدية المحلة في الجولة الـ18 من دوري المحترفين.

أخبار متعلقة:
مدرب بلدية المحلة: لم نقصر ضد الزمالك.. والأهم هو دوري المحترفين دوري المحترفين - القناة يحافظ على الصدارة.. وفوز الداخلية على أسوان دوري المحترفين - القناة ينفرد بالصدارة.. وبلدية المحلة يحقق الفوز الأول

وأنهى أسوان مباريات الدور الأول بالتعادل مع مالية كفر الزيات سلبيا.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

ويعد سعد فاروق المدرب الرابع الذي يتولى تدريب أسوان هذا الموسم.

بدأ الفريق الموسم تحت قيادة أمير عزمي مجاهد الذي قاد الفريق في 7 جولات حقق انتصارا وحيدا، و4 تعادلات وهزيمتين.

تولى المسؤولية بعده عبد الباقي جمال الذي قاد الفريق في 7 مباريات حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم

ليتولى أحمد عثمان المسؤولية بدلا منه قبل أن يرحل سريعا ليتولى المسؤولية سعد فاروق خلفا له.

ويعد ذلك التغيير رقم 18 في دوري المحترفين هذا الموسم.

وجاءت التعديلات الفنية هذا الموسم على النحو التالي:

1- استقالة حسام عبد العال من تدريب بلدية المحلة وتعيين أحمد عبد الرؤوف

حسام عبد العال رحل بعد مباراة واحدة من التعادل مع أسوان.

2- إقالة أيمن المزين من تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين حسام عبد العال

أيمن المزين رحل بعد ثلاث مباريات بالتعادل مع الترسانة والخسارة من راية والمنصورة.

3- استقالة منير عقيلة من تدريب مالية كفر الزيات وتعيين أيمن المزين

قاد عقيلة الفريق في ثلاث مباريات تعادل مع بروكسي ووي وخسر من ديروط.

4- استقالة عطية السيد من الترسانة وتعيين مؤمن عبد الغفار

رحل عطية السيد بعد الجولة الخامسة، أثر التعادل مع السكة الحديد والقناة والخسارة من مسار ومالية كفر الزيات، فيما حقق فوزًا وحيدا أمام الداخلية.

5- استقالة جمعة مشهور من وي وتعيين أحمد نبيل مانجا مؤقتا

رحل مشهور بعد الجولة الخامسة بتحقيق التعادل مع القناة ومالية كفر الزيات وأسوان وبروكسي، فيما خسر من الداخلية.

6- استقالة علاء نوح من تدريب طنطا وتعيين منير عقيلة

نوح قاد الفريق في 6 مباريات حقق فوز وتعادلين وثلاث هزائم.

7- استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب أسوان

مجاهد قاد الفريق في 7 جولات حقق انتصارا وحيدا، و4 تعادلات وهزيمتين.

8- استقالة أيمن المزين من قيادة مالية كفر الزيات وتعيين وليد البشكار مؤقتا.

المزين قاد الفريق في 4 جولات خسر من لافيينا بهدفين دون رد، وفاز على الترسانة برباعية نظيفة، وتعادل مع راية بهدفين لكل فريق، وخسر من المنصورة بهدفين دون رد.

9- إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي

عطية قاد الفريق في 8 مباريات حقق الفوز في 3، وتعادل وحيد، و4 هزائم.

10- وليد البشكار قاد مالية كفر الزيات مؤقتا لمدة مباراة أمام بترول أسيوط انتهت بالهزيمة بهدفين دون رد ثم تعيين أمير عزمي مجاهد

11- استقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب بلدية المحلة

عبد الرؤوف قاد الفريق في 9 مباريات حقق 3 نقاط من 3 تعادلات و6 هزائم.

12 - إقالة حسام عبد العال من تدريب السكة الحديد مودرن بعد الجولة 11.

وقاد حسام عبدالعال الفريق من الجولة الرابعة حقق 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات وهزيمتين.

13- إقالة منير عقيلة من تدريب طنطا

قاد عقيلة الفريق في خمس مباريات حقق تعادلين وثلاث هزائم.

14- استقالة المدرب المؤقت نبيل مانجا من وي وتعيين أليو زوبيرو

15- استقالة معتمد جمال من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين حسام عبدالعال

معتمد قاد الانتاج في 4 مباريات خسرها كلها.

16- استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب الداخلية بعد 13 مباراة حقق 5 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

17- استقالة محمد مكي من تدريب السكة الحديد مودرن بعد مباراتين خسرهما من مالية كفر الزيات وأسوان، وتعيين أحمد عيد عبد الملك

18- استقالة ياسر عبد الواحد من تدريب المنصورة بعد 14 مباراة

حقق 5 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم وتم تعيين مصطفى عبده خلفا له.

19- استقالة عبد الباقي جمال من تدريب أسوان وتعيين أحمد عثمان

قاد جمال الفريق في 7 مباريات حقق 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم.

20- استقالة عمرو أنور من تدريب بلدية المحلة وتعيين علاء نوح

21- إقالة أحمد عثمان من أسوان وتعيين سعد فاروق

دوري المحترفين أسوان سعد فاروق
نرشح لكم
دوري القسم الثالث - بعد التأخر بـ 5 أهداف.. دمياط ينسحب أمام القابوطي دوري المحترفين - القناة يحافظ على الصدارة.. وفوز الداخلية على أسوان مدرب دمياط السابق لـ في الجول: اتهموني بتحريض اللاعبين على الرحيل فأقالوني دوري المحترفين - القناة ينفرد بالصدارة.. وبلدية المحلة يحقق الفوز الأول دوري المحترفين - أبو قيرة للأسمدة يفقد فرصة العودة للصدارة.. ولافيينا يشعل صراع التأهل اتحاد الكرة: عرض فرنسي لتطبيق نظام جديد لتقنية حكم الفيديو المساعد مصطفى عبده مدير فني لنادي المنصورة دوري المحترفين - القناة يخطف الصدارة.. وتعادل بلدية المحلة أمام الداخلية
أخر الأخبار
النني يشارك في تعادل الجزيرة مع كلباء بالدوري الإماراتي دقيقة | المحترفون
رافينيا ويامال وفليك.. الدوري الإسباني يقدم جوائز الأفضل في الموسم بالتعاون مع جلوب سوكر 4 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - أحمد ومصطفى شوبير ثاني أب وابن يمثلان مصر في البطولة 40 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - الزمالك يستقر على رحيل فورمينتو مدرب السلة 42 دقيقة | كرة سلة
مباشر أمم إفريقيا - زيمبابوي (1)-(1) جنوب إفريقيا.. رأسية خطيرة للغاية 43 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - مصر (0)-(0) أنجولا.. شوبير يتصدى ساعة | أمم إفريقيا
صلاح محسن يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - مابولولو وشيكو بانزا يقودان هجوم أنجولا ضمن 7 تبديلات أمام مصر ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520165/دوري-المحترفين-الرابع-هذا-الموسم-أسوان-يعلن-تعيين-سعد-فاروق-مدربا-للفريق