دوري المحترفين - الرابع هذا الموسم.. أسوان يعلن تعيين سعد فاروق مدربا للفريق

أعلن نادي أسوان تعيين سعد فاروق مديرًا فنيا للفريق خلفا لأحمد عثمان الذي أقيل من تدريب الفريق.

ويستعد أسوان لمواجهة بلدية المحلة في الجولة الـ18 من دوري المحترفين.

وأنهى أسوان مباريات الدور الأول بالتعادل مع مالية كفر الزيات سلبيا.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

ويعد سعد فاروق المدرب الرابع الذي يتولى تدريب أسوان هذا الموسم.

بدأ الفريق الموسم تحت قيادة أمير عزمي مجاهد الذي قاد الفريق في 7 جولات حقق انتصارا وحيدا، و4 تعادلات وهزيمتين.

تولى المسؤولية بعده عبد الباقي جمال الذي قاد الفريق في 7 مباريات حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم

ليتولى أحمد عثمان المسؤولية بدلا منه قبل أن يرحل سريعا ليتولى المسؤولية سعد فاروق خلفا له.

ويعد ذلك التغيير رقم 18 في دوري المحترفين هذا الموسم.

وجاءت التعديلات الفنية هذا الموسم على النحو التالي:

1- استقالة حسام عبد العال من تدريب بلدية المحلة وتعيين أحمد عبد الرؤوف

حسام عبد العال رحل بعد مباراة واحدة من التعادل مع أسوان.

2- إقالة أيمن المزين من تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين حسام عبد العال

أيمن المزين رحل بعد ثلاث مباريات بالتعادل مع الترسانة والخسارة من راية والمنصورة.

3- استقالة منير عقيلة من تدريب مالية كفر الزيات وتعيين أيمن المزين

قاد عقيلة الفريق في ثلاث مباريات تعادل مع بروكسي ووي وخسر من ديروط.

4- استقالة عطية السيد من الترسانة وتعيين مؤمن عبد الغفار

رحل عطية السيد بعد الجولة الخامسة، أثر التعادل مع السكة الحديد والقناة والخسارة من مسار ومالية كفر الزيات، فيما حقق فوزًا وحيدا أمام الداخلية.

5- استقالة جمعة مشهور من وي وتعيين أحمد نبيل مانجا مؤقتا

رحل مشهور بعد الجولة الخامسة بتحقيق التعادل مع القناة ومالية كفر الزيات وأسوان وبروكسي، فيما خسر من الداخلية.

6- استقالة علاء نوح من تدريب طنطا وتعيين منير عقيلة

نوح قاد الفريق في 6 مباريات حقق فوز وتعادلين وثلاث هزائم.

7- استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب أسوان

مجاهد قاد الفريق في 7 جولات حقق انتصارا وحيدا، و4 تعادلات وهزيمتين.

8- استقالة أيمن المزين من قيادة مالية كفر الزيات وتعيين وليد البشكار مؤقتا.

المزين قاد الفريق في 4 جولات خسر من لافيينا بهدفين دون رد، وفاز على الترسانة برباعية نظيفة، وتعادل مع راية بهدفين لكل فريق، وخسر من المنصورة بهدفين دون رد.

9- إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي

عطية قاد الفريق في 8 مباريات حقق الفوز في 3، وتعادل وحيد، و4 هزائم.

10- وليد البشكار قاد مالية كفر الزيات مؤقتا لمدة مباراة أمام بترول أسيوط انتهت بالهزيمة بهدفين دون رد ثم تعيين أمير عزمي مجاهد

11- استقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب بلدية المحلة

عبد الرؤوف قاد الفريق في 9 مباريات حقق 3 نقاط من 3 تعادلات و6 هزائم.

12 - إقالة حسام عبد العال من تدريب السكة الحديد مودرن بعد الجولة 11.

وقاد حسام عبدالعال الفريق من الجولة الرابعة حقق 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات وهزيمتين.

13- إقالة منير عقيلة من تدريب طنطا

قاد عقيلة الفريق في خمس مباريات حقق تعادلين وثلاث هزائم.

14- استقالة المدرب المؤقت نبيل مانجا من وي وتعيين أليو زوبيرو

15- استقالة معتمد جمال من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين حسام عبدالعال

معتمد قاد الانتاج في 4 مباريات خسرها كلها.

16- استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب الداخلية بعد 13 مباراة حقق 5 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

17- استقالة محمد مكي من تدريب السكة الحديد مودرن بعد مباراتين خسرهما من مالية كفر الزيات وأسوان، وتعيين أحمد عيد عبد الملك

18- استقالة ياسر عبد الواحد من تدريب المنصورة بعد 14 مباراة

حقق 5 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم وتم تعيين مصطفى عبده خلفا له.

19- استقالة عبد الباقي جمال من تدريب أسوان وتعيين أحمد عثمان

قاد جمال الفريق في 7 مباريات حقق 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم.

20- استقالة عمرو أنور من تدريب بلدية المحلة وتعيين علاء نوح

21- إقالة أحمد عثمان من أسوان وتعيين سعد فاروق