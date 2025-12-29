مدرب جديد لـ محمد عبد المنعم في نيس

أعلن نادي نيس الفرنسي يوم الاثنين تعيين كلود بويل كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم.

وذلك خلفا لفرانك هايس الذي تمت إقالته الأحد.

وأوضحت إدارة النادي في بيان: "بويل سيبدأ مهامه مباشرةً، في محاولة لإعادة الفريق إلى مساره بعد سلسلة النتائج السلبية التي عاشها خلال الأسابيع الماضية".

ويعود بويل - 64 عامًا - لتدريب نيس بعد عشر سنوات من رحيله.

إذ قاد الفريق في الفترة بين 2012 و2016.

وبويل كان بلا عمل منذ رحيله عن سانت إتيان في 2021.

ويستعد نيس لخوض أولى مبارياته بقيادة مدربه الجديد يوم السبت المقبل على ملعبه أمام ستراسبورج.

وانتهت مهمة هايس مع نيس بشكل رسمي بعد نحو عام ونصف من تولي المنصب.

وكان هايس قد قاد الفريق إلى إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على المستوى ذاته خلال الموسم الحالي.

وعانى نيس هذا الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي، إذ دخل العطلة الشتوية وهو في المركز الـ13 في الدوري الفرنسي.

كما تذيل نيس ترتيب الدوري الأوروبي بعدما خسر كل مبارياته.

وتمكن هايس من إنهاء سلسلة من 9 هزائم متتالية في مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني لنيس، بعدما قاد رفاق محمد عبد المنعم للفوز على سانت إيتيان بنتيجة 2-1 في كأس فرنسا.

يذكر أن عبد المنعم يغيب منذ أواخر أبريل الماضي بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.