أمم إفريقيا - الشناوي ومرموش وربيعة في أبرز إحصائيات مصر بعد نهاية الجولة الثانية

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 14:55

كتب : محمد سمير

هدف عمر مرموش لـ مصر ضد زيمبابوي

تنطلق منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا مساء اليوم الإثنين.

ويواجه منتخب مصر نظيره أنجولا في تمام السادسة مساء بمباراة تحصيل حاصل بعد أن حسم الفراعنة صدارة المجموعة.

وينتظر منتخب مصر تحديد منافسه في ثمن النهائي والمقرر له مساء الإثنين المقبل.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز إحصائيات منتخب مصر بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا:

مرموش صاحب ثاني معدل تسديدات على المرمى بـ (6) في المباراة الواحدة خلف فيكتور أوسيمين (6.1)

مرموش ثاني أكثر معدل مراوغات ناجحة (4.7) خلف البنيني رشيد موميني (5)

محمد حمدي أكثر صناعة للفرص الكبرى (3) بالتساوي مع بريان مبومو وبغداد بونجاح

مروان عطية ثاني معدل كرات طولية صحيحة بـ (6.9) في المباراة خلف البنيني أوليفير فيردون (11)

رامي ربيعة أكثر معدل تشتيت للكرة (11) في المباراة الواحدة

محمد الشناوي ثالث أكثر نسبة تصدي (88.9%) خلف الجزائري لوكا زيدان والبنيني مارسيل دانديجنو

محمد الشناوي أكثر معدل منع أهداف محققة (1.3) متفوقا على لوكا زيدان (1.2)

منتخب مصر ثالث أكثر معدل تسديدات على المرمى (7) خلف نيجيريا (8) والسنغال (10).

مصر ثاني أكثر معدل إهدار فرص محققة (7) بالتساوي مع الجزائر وخلف السنغال (8)

منتخب مصر ثالث أكثر معدل تشتيت للكرة (36.5) ثم جزر القمر (32.5) والكونغو الديمقراطية (31)

أمم إفريقيا مصر الشناوي ربيعة مرموش
