آدم وطني لـ في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 14:37

كتب : FilGoal

محمد عبد الله - الأهلي ضد بتروجت

أوضح آدم وطني وكيل اللاعبين أن محمد عبد الله جناح الأهلي الشاب قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

في الصيف الماضي، رفض الأهلي عرضا فرنسيا من نادي لو هافر لانتقال محمد عبد الله جناح الفريق الشاب.

وقتها كشفت قناة الأهلي تلقي عبد الله عرضين أحدهما من الدوري السعودي، والآخر من الدوري الفرنسي، للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال وطني لـ FilGoal.com يوم الاثنين" "انتقال وشيك للدوري البرتغالي؟ الأقرب هو انتقال محمد عبد الله إلى فرنسا أو ألمانيا إن شاء الله".

ويتواجد بقائمة الأهلي أحمد سيد زيزو، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وأشرف بنشرقي، ومحمود حسن تريزيجيه، يمكنهم اللعب في مركز الجناح.

وشارك اللاعب مع منتخب مصر للناشئين كأس العالم في تشيلي.

عبد الله شارك هذا الموسم في 3 مباريات مع الأهلي بمختلف المسابقات.

بينما شارك الموسم الماضي في 8 مباريات بالدوري، ومباراة في دوري أبطال إفريقيا.

