أحمد سليمان يرد على عبد الرؤوف: لماذا لم تتحدث عن الجفالي ومعالي مثل بنتايك

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 13:08

رد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأبيض الذي تحدث خلالها عن لاعب الفريق محمود بنتايك.

وقال عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة: "ما أعلمه أن بنتايك فسخ تعاقده من طرف واحد".

من جانبه، رد أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "بنتايك لديه وكيل فرنسي مغربي ومحامي، أتمنى أن يتم حل الأزمة بالداخل، لماذا تخرج للإعلام".

وأكمل "لماذا لم يتحدث أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك على الجفالي أو عبد الحميد معالي، هل الحالة الفنية لنادي الزمالك وضعت عبد الرؤوف تحت ضغط للحديث عن بنتايك".

وأضاف "أتمنى الفصل بين علاقتي الشخصية بمحمود بنتايك، وكوني عضو مجلس إدارة للزمالك".

وأتم "عبد الحميد معالي رحل ببساطة عن الزمالك، وعلمت بمرور الوقت أن الجفالي انتقل للسعودية والزمالك يدفع جزء من عقده، لأول مرة لاعب من مصر يخرج للسعودية وندفع له جزء من راتبه".

وفاز الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32 لكأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

وانضم معالي إلى نادي اتحاد طنجة المغربي بعد فسخ اللاعب تعاقده مع الزمالك عقب 4 أشهر فقط من إبرام التعاقد.

وفسخ معالي تعاقده مع الزمالك بداية شهر ديسمبر الجاري عقب انتهاء مهلة الإنذار التي تقدم بها معالي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تأخر مستحقاته.

كما انتقل التونسي أحمد الجفالي إلى نادي أبها السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند أحقية الشراء مقابل 800 ألف دولار.

وغاب الجفالي عن المشاركة مع الزمالك منذ مارس الماضي.

وتعاقد الزمالك مع الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 500 ألف دولار.

ولعب الجفالي 3 مباريات مع الزمالك قبل إصابته بمجموع دقائق 38 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

