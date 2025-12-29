ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026

أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن استضافة دبي العام المقبل لحفل جوائز الأفضل في العالم "The Best".

وذلك بموجب شراكة رسمية مع فيفا، حسبما أعلن إنفانتينو في كلمته خلال القمة العالمية للرياضة

وقال إنفانتينو: "عقدنا شراكة مع إمارة دبي لاستضافة حفل جوائز الأفضل في العالم العام المقبل".

وأضاف "نحن هنا في دبي من أجل الاحتفال بالرياضة وبكرة القدم في هذه المدينة الرائعة".

قبل أيام استضافت الدوحة حفل إعلان الفائزين بجوائز الأفضل "The Best" السنوية لعام 2025.

واحتضنت العاصمة القطرية الدوحة حفل توزيع الجوائز، ونقل مباشرة عبر موقع FIFA.com.

وجاءت مراسم توزيع الجوائز قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال بين باريس سان جيرمان وفلامنجو على ملعب أحمد بن علي.

وتم الكشف عن أسماء أفضل لاعبين ومدربين لعام 2025 خلال عشاء احتفال بحضور أكثر من 800 شخصية من بينهم رئيس فيفا، وأساطير كرة القدم، وممثلو الاتحادات الوطنية وعدد من رموز اللعبة حول العالم.

وشملت الجوائز كل من أفضل لاعب ولاعبة في العالم، أفضل مدرب ومدربة، أفضل حارس وحارسة مرمى، إلى جانب جائزة اللعب النظيف وجائزتي المارتا وبوشكاش لأجمل هدف، وجائزة أفضل جمهور لهذا العام.