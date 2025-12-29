ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

جائزة ذا بيست

أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن استضافة دبي العام المقبل لحفل جوائز الأفضل في العالم "The Best".

وذلك بموجب شراكة رسمية مع فيفا، حسبما أعلن إنفانتينو في كلمته خلال القمة العالمية للرياضة

وقال إنفانتينو: "عقدنا شراكة مع إمارة دبي لاستضافة حفل جوائز الأفضل في العالم العام المقبل".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة أمم إفريقيا – محرز: منتخب بوركينا فاسو لم يصنع أي فرص تذكر ترتيب أمم إفريقيا - ثلاثي عربي في الصدارة عقب الجولة الثانية

وأضاف "نحن هنا في دبي من أجل الاحتفال بالرياضة وبكرة القدم في هذه المدينة الرائعة".

قبل أيام استضافت الدوحة حفل إعلان الفائزين بجوائز الأفضل "The Best" السنوية لعام 2025.

واحتضنت العاصمة القطرية الدوحة حفل توزيع الجوائز، ونقل مباشرة عبر موقع FIFA.com.

وجاءت مراسم توزيع الجوائز قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال بين باريس سان جيرمان وفلامنجو على ملعب أحمد بن علي.

وتم الكشف عن أسماء أفضل لاعبين ومدربين لعام 2025 خلال عشاء احتفال بحضور أكثر من 800 شخصية من بينهم رئيس فيفا، وأساطير كرة القدم، وممثلو الاتحادات الوطنية وعدد من رموز اللعبة حول العالم.

وشملت الجوائز كل من أفضل لاعب ولاعبة في العالم، أفضل مدرب ومدربة، أفضل حارس وحارسة مرمى، إلى جانب جائزة اللعب النظيف وجائزتي المارتا وبوشكاش لأجمل هدف، وجائزة أفضل جمهور لهذا العام.

جياني إنفانتينو ذا بيست دبي
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: جيرونا يتحرك بقوة لضم تير شتيجن ذا صن: مرموش في صدارة المرشحين.. توتنام يحدد قائمة من 3 صفقات في يناير مدرب جديد لـ محمد عبد المنعم في نيس ما زالت في ميلانو.. إنتر يستعيد الصدارة بفوز صعب على أتالانتا كونتي: نابولي غير جاهز ليكون قوة مهمينة على إيطاليا تتويج رونالدو ويامال وبوجبا.. الكشف عن جوائز الأفضل في العالم من جلوب سوكر بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه بـ سيدني سويني يواصل التوهج.. هويولوند يقود نابولي للفوز على كريمونيزي بثنائية
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - مصر ضد أنجولا 10 دقيقة | أمم إفريقيا
صلاح محسن يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام أنجولا 35 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - مابولولو وشيكو بانزا يقودان هجوم أنجولا ضمن 7 تبديلات أمام مصر 46 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: اجتماع مجلس إدارة لحسم مصير عبد الرؤوف.. وتحديد البدائل ساعة | الدوري المصري
تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا ساعة | أمم إفريقيا
في الجول يكشف سبب عدم إقامة مران الزمالك ساعة | الدوري المصري
يد - هامبورج الألماني يضم لاعب شباب مصر حتى 2028 ساعة | كرة يد
موندو ديبورتيفو: جيرونا يتحرك بقوة لضم تير شتيجن ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520159/ذا-بيست-دبي-تستضيف-حفل-جوائز-الأفضل-في-2026