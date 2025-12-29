جيلبرتو: فرص فوز أنجولا أمام مصر ضئيلة للغاية.. وحسام حسن مرجع للكرة المصرية

أشاد جيلبرتو المدير الرياضي لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي، ونجم الأهلي السابق، بالدور الذي يقوم به حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

ويلتقي المنتخب المصري أمام الأنجولي في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

وقال جيلبرتو في تصريحات عبر إم بي سي مصر: "مباراة مصر وأنجولا قوية بكل المقاييس وصعبة للغاية على المنتخب الأنجولي بعد تعادله وخسارته في أول مباراتين، في المقابل المنتخب المصري حصل على 6 نقاط بجدارة وحماس".

وضمن المنتخب المصري تأهله إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة بعد فوزين أمام زيمبابوي 1-0، وجنوب إفريقيا 2-1.

وفي المقابل خسر المنتخب الأنجولي أمام جنوب إفريقيا 2 - 1، وتعادل أمام زيمبابوي 1-1.

وأضاف جيلبرتو: "أشيد بحسام حسن وجهازه الفني، يقومون بعمل مثالي، وفرص فوز أنجولا على مصر ضئيلة للغاية".

وتابع حديثه عن حسام حسن: "لدي ذكريات طيبة معه، أتيحت لي الفرصة لمشاهدته أثناء لعبه في كأس الأمم الإفريقية وأعجبت بموهبته وتمركزه داخل منطقة الجزاء وطريقة تسجيله للأهداف وقتها كان هدافا للبطولة".

وأكمل "فخور بمسيرة حسام حسن ويجب أن يكون مثالا يحتذى به، فهو مرجع أساسي للكرة المصرية".

وتوج حسام حسن كلاعب بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 1986، و1998، و2006.

وفاز حسام حسن بجائزة هداف كأس الأمم نسخة 1998 في جنوب إفريقيا بعدما سجل 7 أهداف متساويا مع ماكارثي.

إجمالا سجل حسام حسن 11 هدفا في تاريخ بكأس الأمم الإفريقية ليحل بعد حسن الشاذلي كثاني أكثر لاعب مصر سجل في كأس الأمم، ومن بعدهما محمد صلاح بـ9 أهداف.

وعن صلاح، قال جيلبرتو: "صلاح لاعب من طراز فريد، ويستحق أن يصنع التاريخ، وأعتقد أنه قادر على لعب مباراة أنجولا، لأنه قائد المنتخب المصري".

وأتم النجم الأنجولي حديثه "أشجع المنتخب المصري، فلديكم مشجع مخلص من أنجولا، وأتمنى أن تصل مصر للمباراة النهائية، وربما يواجه المغرب في النهائي لأنهم الدولة المضيفة وأصحاب الأرض والجمهور".

ولعب جيلبرتو للنادي الأهلي خلال الفترة من 2002 حتى 2010.

وتوج خلال تلك الفترة ببطولات: 6 دوري مصري، وبطولة لكأس مصر، و3 للسوبر المصري، وبطولتين لدوري أبطال إفريقيا، وبطولتين للسوبر الإفريقي.