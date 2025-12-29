وفاة صابر عيد أسطورة غزل المحلة ومنتخب مصر

أعلن غزل المحلة وفاة صابر عيد أسطورة النادي ولاعب منتخب مصر السابق.

وأصدر غزل المحلة بيانا أعلن فيه الحديد لمدة 3 أيام في جميع منشآت الشركة بعد رحيل رمز النادي صابر عيد.

وتقدم مجلس إدارة غزل المحلة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل مرضه في ميزان حسناته.

كما نعى الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل صابر عيد أحد نجوم نادي غزل المحلة في عصره الذهبي ونجم منتخب مصر الأسبق الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء لكرة القدم المصرية.

صابر عيد من مواليد 1966 ولعب مدافعا لنادي غزل المحلة طوال مسيرته التي امتدت من أواخر السبعينات حتى موسم 1992 - 1993.

خاض صابر عيد في مسيرته 45 مباراة مع الفلاحين، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين، رغم لعبه في مركز قلب الدفاع.

ولعب بقميص منتخب مصر 15 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وكان صابر عيد ضمن قائمة محمود الجوهري خلال كأس العالم إيطاليا 1990، ولكن لم يشارك في أي من المباريات الثلاث.