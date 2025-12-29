مبارتان للأهلي وأخرى للزمالك.. رابطة الأندية تجري تعديلات على مواعيد 12 مباراة في كأس العاصمة

قررت رابطة الأندية المصرية إجراء تعديلات على مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقرر تعديل مواعيد مباراتين للأهلي أمام المقاولون، وفاركو، وتعديل على موعد مباراة الزمالك أمام زد اف سي.

كما تقرر إجراء تعديل على 9 مباريات أخرى لتقام كافة المباريات الساعة الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة مساءً.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فاركو، وإنبي، وطلائع الجيش، وغزل المحلة، والمقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا.

أما الزمالك فيخوض البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب المصري وسموحة والاتحاد السكندري وزد، وكهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود.

وتتألف كأس عاصمة مصر من 3 مجموعات، في كل مجموعة 7 فرق.

ويتأهل أول فريقان من كل مجموعة إلى دور الثمانية، بالإضافة إلى أفضل فريقين أصحاب المركز الثالث، ليتشكل الدور ربع النهائي وتبدأ المواجهات الإقصائية.

وجاءت مواعيد المباريات التي تم تعديلها على النحو التالي:

الثلاثاء 30 ديسمبر .. الأهلي والمقاولون.. ستاد السلام 5 مساءً

الأربعاء 31 ديسمبر.. سيراميكا كليوباترا وفاركو.. ستاد المقاولون العرب 5 مساءً

الخميس 1 يناير.. وادي دجلة والجونة.. ستاد السلام 5 مساءً

الأحد 4 يناير.. حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية.. ستاد حرس الحدود 5 مساءً

الإثنين 5 يناير .. المصري وسموحة.. ستاد السويس الجديد 5 مساءً

الثلاثاء 6 يناير.. إنبي وسيراميكا كليوباترا.. ستاد بتروسبورت 5 مساءً

السبت 10 يناير.. فاركو والأهلي.. ستاد الجيش ببرج العرب 5 مساءً

الأحد 11 يناير.. الزمالك وزد.. ستاد المقاولون العرب 5 مساءً

الإثنين 12 يناير .. غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.. ستاد غزل المحلة الساعة 5 مساءً

الخميس 15 يناير.. بيراميدز وبتروجت .. ستاد الدفاع الجوي الساعة 5 مساءً

الجمعة 16 يناير.. مودرن والجونة .. ستاد السلام 5 مساءً

السبت 17 يناير.. زد وكهرباء الإسماعيلية.. ستاد بتروسبورت 5 مساءً