النصر يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة الاتفاق

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

استعاد النصر 3 لاعبين قبل مواجهة الاتفاق ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي.

ويحل النصر متصدر الترتيب ضيفا على الاتفاق يوم الثلاثاء.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الثلاثي أيمن يحيى، وعبد الملك الجابر، وسامي النجعي، شارك في التدريبات الجماعية، الأحد، بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرا.

وتعرض يحيى لإصابةٍ في غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب.

فيما كان النجعي أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي، بعد تعرّضه لقطعٍ جزئي خلال مواجهة فريقه أمام الرائد ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي، الموسم الماضي.

وعانى الجابر من إصابة في غضروف الركبة تعرض لها في بداية المعسكر الإعدادي فترة الصيف الماضي، قبل انطلاق الموسم.

ويتصدر النصر ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة برصيد 30 نقطة.

النصر الاتفاق الدوري السعودي
