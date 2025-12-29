اتحاد جدة يدرس قطع إعارة لاعبه

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي اتحاد جدة يدرس إعادة عبد الإله هوساوي، لاعب وسط الفريق المعار حاليًّا إلى التعاون.

وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح التقرير أن إدارة النمور ستتواصل مع إدارة التعاون خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث كسر الإعارة، في ظل حاجة الفريق إلى خدمات هوساوي فيما تبقى من الموسم، على أن تتضح الصورة قريبًا.

وشارك هوساوي، البالغ من العمر 24 عامًا، في 8 مباريات مع التعاون الموسم الجاري، بإجمالي 168 دقيقة، قدَّم خلالها تمريرة حاسمة واحدة.

ويرتبط اللاعب بعقد مع اتحاد جدة يمتد حتى صيف 2028.

وتُعد هذه الإعارة هي التجربة الثالثة لهوساوي، بعد فترتين سابقتين إلى جدة بين 2021 و2023، ثم الخليج في موسم 2023ـ2024.

ويحتل اتحاد جدة، بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة.