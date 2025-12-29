اتحاد جدة يدرس قطع إعارة لاعبه

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 11:14

كتب : FilGoal

اتحاد جدة ضد الرائد

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي اتحاد جدة يدرس إعادة عبد الإله هوساوي، لاعب وسط الفريق المعار حاليًّا إلى التعاون.

وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح التقرير أن إدارة النمور ستتواصل مع إدارة التعاون خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث كسر الإعارة، في ظل حاجة الفريق إلى خدمات هوساوي فيما تبقى من الموسم، على أن تتضح الصورة قريبًا.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا الأهلي يوقع عقوبات مالية مضاعفة بعد الخروج من كأس مصر مدرب بلدية المحلة: لم نقصر ضد الزمالك.. والأهم هو دوري المحترفين مصدر من لجنة حكام كأس العرب: ادعاءات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر مضللة

وشارك هوساوي، البالغ من العمر 24 عامًا، في 8 مباريات مع التعاون الموسم الجاري، بإجمالي 168 دقيقة، قدَّم خلالها تمريرة حاسمة واحدة.

ويرتبط اللاعب بعقد مع اتحاد جدة يمتد حتى صيف 2028.

وتُعد هذه الإعارة هي التجربة الثالثة لهوساوي، بعد فترتين سابقتين إلى جدة بين 2021 و2023، ثم الخليج في موسم 2023ـ2024.

ويحتل اتحاد جدة، بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة.

اتحاد جدة التعاون عبد الإله هوساوي
نرشح لكم
النصر يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة الاتفاق رونالدو: سأصل لهدفي الـ 1000 إن شاء الله الرياضية: إنزاجي يرفض قيد كانسيلو في يناير مدرب النصر: 10 انتصارات متتالية؟ لم نحقق لقب الدوري السعودي بعد الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر لرقم لم يحدث من قبل.. والاتحاد يفوز بالكلاسيكو على الشباب جوميز كسر السلسة.. الفتح يفوز على أهلي جدة بعد 10 مباريات دون انتصار الدوري السعودي - حجازي يظهر لأول منذ شهرين مع نيوم.. وكوكا يشارك في انتصار الاتفاق الكشف عن تفاصيل إصابة ومدة غياب حمد الله
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مدرب بنين: أحب مواجهة مصر في دور الـ16.. وأرشح 5 فرق للتتويج باللقب 30 دقيقة | أمم إفريقيا
أحمد سليمان يرد على عبد الرؤوف: لماذا لم تتحدث عن الجفالي ومعالي مثل بنتايك ساعة | الدوري المصري
ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
جيلبرتو: فرص فوز أنجولا أمام مصر ضئيلة للغاية.. وحسام حسن مرجع للكرة المصرية ساعة | أمم إفريقيا
وفاة صابر عيد أسطورة غزل المحلة ومنتخب مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
ترتيب أمم إفريقيا - ثلاثي عربي في الصدارة عقب الجولة الثانية 2 ساعة | أمم إفريقيا
مبارتان للأهلي وأخرى للزمالك.. رابطة الأندية تجري تعديلات على مواعيد 12 مباراة في كأس العاصمة 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يدافع عن أمين عمر في بيان رسمي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520152/اتحاد-جدة-يدرس-قطع-إعارة-لاعبه