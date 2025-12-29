مواعيد مباريات الاثنين 29 ديسمبر 2025.. مصر والمغرب أمام أنجولا وزامبيا

تبدأ منافسات الجولة الثالثة من أمم إفريقيا بخوض أربع مواجهات مساء اليوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025.

أمم إفريقيا

يلعب منتخب مصر أمام أنجولا في السادسة مساء على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

بينما يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره زيمبابوي في الوقت نفسه.

أما منتخب المغرب فيواجه زامبيا في التاسعة مساء على ملعب مولاي الحسن.

في الوقت نفسه والمجموعة نفسها يلعب منتخب جزر القمر ضد مالي.

وتذاع جميع المباريات عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

الدوري الإيطالي

يلعب روما أمام جنوى الساعة 9:45 على استاد الأولمبيكو.

الدوري السعودي

وتشهد منافسات الدوري السعودي إقامة 3 مباريات.

الأولى بين الخليج والفتح في الرابعة والنصف عصرا.

أما الثانية ستكون بين الرياض والحزم في السابعة والنصف.

وفي الوقت نفسه تنطلق مباراة التعاون ضد النجمة.

وتذاع المباريات عبر قنوات ثمانية