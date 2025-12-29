أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 00:50
كتب : FilGoal
انتهت الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 وتألق الكثير من اللاعبين وتم تسجيل العديد من الأهداف.
ويحتل رياض محرز لاعب الجزائر صدارة الترتيب بتسجيله 3 أهداف بواقع هدفين في الجولة الأولى ضد السودان وهدف أمام بوركينا فاسو.
ويتواجد محمد صلاح لاعب منتخب مصر في المركز الثاني بهدفين رفقة أكثر من لاعب.
وجاءت القائمة كالتالي:
1 – رياض محرز (الجزائر) 3 أهداف
2 – أديمولا لوكمان (نيجيريا) هدفين
3 – أماد ديالو (كوت ديفوار) هدفين
4 – محمد صلاح (مصر) هدفين
5 – إلياس عاشوري (تونس) هدفين
6 – نيكولاس جاكسون (السنغال) هدفين
7 – براهيم دياز (المغرب) هدفين
8 – لاسين سينايوكو (مالي) هدفين
