أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة

انتهت الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 وتألق الكثير من اللاعبين وتم تسجيل العديد من الأهداف.

ويحتل رياض محرز لاعب الجزائر صدارة الترتيب بتسجيله 3 أهداف بواقع هدفين في الجولة الأولى ضد السودان وهدف أمام بوركينا فاسو.

ويتواجد محمد صلاح لاعب منتخب مصر في المركز الثاني بهدفين رفقة أكثر من لاعب.

وجاءت القائمة كالتالي:

1 – رياض محرز (الجزائر) 3 أهداف

2 – أديمولا لوكمان (نيجيريا) هدفين

3 – أماد ديالو (كوت ديفوار) هدفين

4 – محمد صلاح (مصر) هدفين

5 – إلياس عاشوري (تونس) هدفين

6 – نيكولاس جاكسون (السنغال) هدفين

7 – براهيم دياز (المغرب) هدفين

8 – لاسين سينايوكو (مالي) هدفين

