كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 00:28

كتب : FilGoal

الأهلي ضد المقاولون العرب

يدير أحمد عبد الله مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا في الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل 30 ديسمبر على استاد السلام.

ويعاون عبد الله كل من أحمد توفيق طلب وهاني خيري، فيما يتواجد السيد شعبان كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد أحمد الشناوي ويعاونه خالد حسين.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

وأدار عبد الله هذا الموسم 4 مباريات أشهر خلالها 13 بطاقة صفراء و1 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

وستكون تلك أول مباراة لعبد الله يديرها هذا الموسم للأهلي.

وسبق أن أدار عبد الله مباراة للمقاولون العرب في الموسم الجاري انتهت بفوز كهرباء الإسماعيلية 1-0.

