لا رب لهذه الأسرة

تعادل منتخبا كوت ديفوار والكاميرون في ختام الجولة الثانية من مجموعات أمم إفريقيا بنتيجة 1-1.

سجل للأفيال أماد ديالو فيما سجل جيسلان كونان هدف تعادل الأسود بطريقة عكسية.

الفوز رفع رصيد الكاميرون وكوت ديفوار إلى 4 نقاط وكلاهما في الصدارة ويأتي منتخب موزمبيق ثالثا برصيد 3 نقاط وأخيرا الجابون بدون نقاط وانتهى مشوارها في البطولة رسميا.

بعد فوز الكاميرون على الجابون في الجولة الأولى طالب ديفيد باجو مدرب الأسود بعدم المبالغة في احترام كوت ديفوار، وألقى في منتصف تصريحاته بجملة عجيبة: "حتى وإن كان اللقاء دربي، فنحن نتحدث عن العائلات المحترمة، لذلك سنُظهر للعائلة الكبيرة أن الزوج موجود وأنه هو رب الأسرة".

في لقاء اليوم لم تُظهر الكاميرون أنها رب الأسرة أمام كوت ديفوار كما قال باجو، وتاريخيا حسم التعادل مواجهة المنتخبين في 6 مناسبات مقابل 8 انتصارات لكل منهما ما يعني أن الأطراف متساوية ولا أفضلية على الآخر.

ويختتم الكاميرون دور المجموعات بلقاء موزمبيق، فيما يلتقي كوت ديفوار مع الجابون في الجولة الأخيرة.





























التشكيل

التقى ثنائي مانشستر يونايتد وجها لوجه، أماد ديالو لاعب كوت ديفوار وبريان مبومو لاعب الكاميرون.

وصف المباراة

قبل بداية اللقاء وقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادا على وفاة جان لويس جاسيه المدير الفني السابق للأفيال والذي توفي منذ أيام.

كما شهد اللقاء أيضا حضور أوريليان تشواميني وكيليان مبابي وجول كوندي ثلاثي منتخب فرنسا في المدرجات.

بدأت المباراة سريعة، عرضية مباغتة من الجهة اليسرى ارتدت من عارضة الكاميرون في الدقيقة 2.

وفي الدقيقة 20 أطلق كريستيان كوفاني كرة قوية اصطدمت بعارضة الأفيال.

حاول سيكو فوفانا التسجيل بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 32 لكن الدفاع تدخل وتحولت لركنية.

وفي الدقيقة 42 أهدر إبراهيم بايو بغرابة وبدون رقابة فرصة التقدم للأفيال برأسية علت العارضة.

شوط أول انتهى سلبيا وأوحى بإكمال حالة الحداد لوقت أطول.

الشوط الثاني بدأ مغايرا تماما، عرضية من الجهة اليسرى تصل لناماسو لاعب الكاميرون الذي سدد كرة أعلى العارضة رغم أنه في مواجهة المرمى في الدقيقة 47.

دقيقة واحدة وسجل فرانك كيسي هدفا لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغته بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 50 عاد ناماسو وأطلق تصويبة قوية غيرت اتجاهها وارتطمت بالعارضة.

وأنهى أماد ديالو سلسلة الفرص المهدرة بلعبة سريعة وتسديدة مقوسة من خارج الـ 18 على يمين الحارس سكنت الشباك في الدقيقة 51.

ورفع أماد رصيده لهدفين في البطولة في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف رياض محرز صاحب الـ 3 أهداف.

Savour that shot by Amad Diallo. It was that good. 🇨🇮#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/Wybodt4b7W — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 28, 2025

الإثارة لم تتوقف، الكاميرون أدركت التعادل سريعا بتسديدة من تشامادو ارتطمت بكونان وغالطت الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 56.

وسجل جيسلان كونان أول هدف عكسي في تاريخ منتخب كوت ديفوار بالبطولة.

وأصبح منتخب الكاميرون أكثر منتخب استفاد في أمم إفريقيا من الأهداف العكسية تاريخيا برصيد 5 أهداف.

حاول فرانك كيسي إعادة التقدم لحامل اللقب لكن رأسيته تصدى لها إيباسي حارس الكاميرون في الدقيقة 60.

وسنحت فرصة محققة لمبومو من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 78 سددها ومرت بجوار القائم الأيسر.

حاول لاعبو الفريقين تهديد الحارسين لكن دون جديد لتنتهي مباراة بتعادل بين الأفيال والأسود لتؤكد أن الجميع في تلك الأسرة سواء.