ما زالت في ميلانو.. إنتر يستعيد الصدارة بفوز صعب على أتالانتا

فاز إنتر على منافسه أتالانتا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الوحيد.

وأصبح لاوتارو رابع هدافي إنتر في التاريخ بوصوله للهدف الـ 166 بالتساوي مع لويجي تشيفينيني.

ويتصدر جيوزيبي مياتزا القائمة بتسجيله 284 هدفا.

ويعد هذا الانتصار هو التاسع على التوالي لإنتر على أتالانتا في جميع البطولات.

وللمباراة الرابعة على التوالي حافظ نيراتزوري الميلاني على شباكه من استقبال أي هدف من أتالانتا.

وأحرز اللاعب الأرجنتيني الهدف في الدقيقة 65 من تمريرة سيباستيانو إسبوزيتو.

وتستمر الصدارة في مدينة ميلانو لكن في الجانب الأزرق والأسود منها، بعدما كان ميلان قد انتزعها عقب الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف دون رد.

وارتفع رصيد إنتر للنقطة 36 ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن ميلان جاره الوصيف.

بينما تجمد رصيد أتالانتا عند النقطة 22 في المركز العاشر.

