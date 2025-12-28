أمم إفريقيا – محرز: منتخب بوركينا فاسو لم يصنع أي فرص تذكر

يرى رياض محرز لاعب منتخب الجزائر أن بوركينا فاسو لم تصنع أي فرص تذكر ضد محاربي الصحراء.

وأنهى منتخب الجزائر عقدته في عدم التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بوركينا فاسو بهدف دون رد.

وقال محرز للصحفيين: "اعتمدنا في بعض الأحيان على التحولات السريعة وصنعنا الفارق في عدة لحظات أعتقد أن ما قدمناه ضد بوركينا فاسو كان جيدا مقارنة بمباراة السودان إذ كنا أفضل بالكرة وأكثر صلابة وقللنا من فرص المنافس باستثناء الكرات الركنية".

وأنهى حديثه قائلا: "لم يكن لمنتخب بوركينا فاسو أي فرص تذكر، لذا نحن نسير في الطريق الصحيح".

نهاية العقدة

خرج منتخب الجزائر في النسختين الماضيتين من دور المجموعات بل تذيل مجموعته في كل نسخة، بعد التتويج بنسحة 2019 التي أقيمت في مصر.

ولم يفز منتخب الجزائر في نسختي 2021 و2023 وخرج من البطولة.

وبهذا الفوز وصل الجزائر للنقطة السادسة في صدارة المجموعة التي تضم بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

وخرج منتخب غينيا الاستوائية بشكل رسمي من البطولة إذ تذيل المجموعة دون رصيد من النقاط.

صناعة التاريخ

صنع رياض محرز لاعب الجزائر التاريخ، إذ تخطى عبد الحفيظ تاسفاوت لينفرد بوصافة أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر بتسجيله 37 هدفا، ويتفوق عليهما فقط إسلام سليماني (46) الهداف التاريخي لمحاربي الصحراء.

ووصل محرز لهدفه التاسع محتلا صدارة قائمة هدافي الجزائر في تاريخ أمم إفريقيا ليزيد الفارق مع لخضر بلومي صاحب الـ 6 أهداف.

وكان لاعب أهلي جدة قد سجل ثنائية في المباراة الماضية ضد السودان ليعادل رقم رابح ماجر بالتسجيل في 4 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا.

فسجل محرز في نسخ 2015 و2017 و2019 و2025، فيما سجل ماجر في نسخ 1982 و1984 و1986 و1988.