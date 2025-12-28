أمم إفريقيا - بيتكوفيتش يشيد بـ بوركينا فاسو رغم الانتصار

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش - الجزائر

أشاد فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لـ الجزائر بأداء بوركينا فاسو بعد الفوز عليها 1-0 في الجولة الثانية من أمم إفريقيا.

وانتصر منتخب الجزائر بهدف من توقيع رياض محرز وضمن التأهل لدور الـ 16.

وقال المدير الفني لـ الجزائر عبر موقع كاف: "في البداية، كانت مباراة صعبة للغاية بين فريقين قويين قاتلا بشراسة طوال 90 دقيقة على أرض الملعب".

وأضاف "كنا أفضل قليلا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا. أعتقد أن بوركينا فاسو ستنجح إذا واصلت اللعب بنفس المستوى الذي قدمته الليلة".

وأتم "أهنئ فريقي، على الرغم من تراجع أدائنا قليلا في المباريات الأخيرة، إلا أننا واصلنا العمل الجاد وحققنا الفوز والتأهل".

نهاية العقدة

خرج منتخب الجزائر في النسختين الماضيتين من دور المجموعات بل تذيل مجموعته في كل نسخة، بعد التتويج بنسحة 2019 التي أقيمت في مصر.

ولم يفز منتخب الجزائر في نسختي 2021 و2023 وخرج من البطولة.

وبهذا الفوز وصل الجزائر للنقطة السادسة في صدارة المجموعة التي تضم بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

وخرج منتخب غينيا الاستوائية بشكل رسمي من البطولة إذ تذيل المجموعة دون رصيد من النقاط.

