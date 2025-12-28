أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة تماما أمام الجزائر

كشف براما تراوري المدير الفني لـ بوركينا فاسو أن ركلة الجزاء غيرت أحداث مباراته ضد الجزائر في الجولة الثانية من مجموعات أمم إفريقيا 2025.

وانتصر منتخب الجزائر بهدف دون رد عن طريق رياض محرز وأصبح ثالث المتأهلين لثمن نهائي البطولة.

وقال المدير الفني لـ بوركينا فاسو عبر موقع كاف: "أردنا الفوز بهذه المباراة. مواجهة الجزائر دائما ما تكون صعبة، لكننا بذلنا قصارى جهدنا".

وأضاف "اعتمدنا في خطتنا التكتيكية على جميع التحليلات التي أجريناها. كان علينا أن نضغط عليهم لأننا نعرف مدى قوتهم، لكنني أعتقد أن استراتيجيتنا لم تكن سيئة على الإطلاق".

وأتم "حصلوا على ركلة جزاء غيّرت مجرى المباراة تماما، ولكن على الرغم من ذلك، فقد قدمنا ​​أداءً جيدا أمامهم."

خرج منتخب الجزائر في النسختين الماضيتين من دور المجموعات بل تذيل مجموعته في كل نسخة، بعد التتويج بنسحة 2019 التي أقيمت في مصر.

ولم يفز منتخب الجزائر في نسختي 2021 و2023 وخرج من البطولة.

وبهذا الفوز وصل الجزائر للنقطة السادسة في صدارة المجموعة التي تضم بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

وخرج منتخب غينيا الاستوائية بشكل رسمي من البطولة إذ تذيل المجموعة دون رصيد من النقاط.