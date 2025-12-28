أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة تماما أمام الجزائر

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 23:27

كتب : FilGoal

براما تراوري مدرب بوركينا فاسو

كشف براما تراوري المدير الفني لـ بوركينا فاسو أن ركلة الجزاء غيرت أحداث مباراته ضد الجزائر في الجولة الثانية من مجموعات أمم إفريقيا 2025.

وانتصر منتخب الجزائر بهدف دون رد عن طريق رياض محرز وأصبح ثالث المتأهلين لثمن نهائي البطولة.

وقال المدير الفني لـ بوركينا فاسو عبر موقع كاف: "أردنا الفوز بهذه المباراة. مواجهة الجزائر دائما ما تكون صعبة، لكننا بذلنا قصارى جهدنا".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق أمم إفريقيا – مازة: الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة نهاية العقدة

وأضاف "اعتمدنا في خطتنا التكتيكية على جميع التحليلات التي أجريناها. كان علينا أن نضغط عليهم لأننا نعرف مدى قوتهم، لكنني أعتقد أن استراتيجيتنا لم تكن سيئة على الإطلاق".

وأتم "حصلوا على ركلة جزاء غيّرت مجرى المباراة تماما، ولكن على الرغم من ذلك، فقد قدمنا ​​أداءً جيدا أمامهم."

نهاية العقدة

خرج منتخب الجزائر في النسختين الماضيتين من دور المجموعات بل تذيل مجموعته في كل نسخة، بعد التتويج بنسحة 2019 التي أقيمت في مصر.

ولم يفز منتخب الجزائر في نسختي 2021 و2023 وخرج من البطولة.

وبهذا الفوز وصل الجزائر للنقطة السادسة في صدارة المجموعة التي تضم بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

وخرج منتخب غينيا الاستوائية بشكل رسمي من البطولة إذ تذيل المجموعة دون رصيد من النقاط.

براما تراوري مدرب بوركينا فاسو أمم إفريقيا الجزائر
نرشح لكم
أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة لا رب لهذه الأسرة أمم إفريقيا – محرز: منتخب بوركينا فاسو لم يصنع أي فرص تذكر أمم إفريقيا - بيتكوفيتش يشيد بـ بوركينا فاسو رغم الانتصار أمم إفريقيا – مازة: الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا ساعة | الكرة المصرية
لا رب لهذه الأسرة ساعة | أمم إفريقيا
ما زالت في ميلانو.. إنتر يستعيد الصدارة بفوز صعب على أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – محرز: منتخب بوركينا فاسو لم يصنع أي فرص تذكر ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بيتكوفيتش يشيد بـ بوركينا فاسو رغم الانتصار 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة تماما أمام الجزائر 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520143/أمم-إفريقيا-مدرب-بوركينا-فاسو-ركلة-الجزاء-غيرت-مجرى-المباراة-تماما-أمام-الجزائر