أمم إفريقيا – مازة: الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 22:57

كتب : FilGoal

إبراهيم مازة - الجزائر

أوضح إبراهيم مازة لاعب منتخب الجزائر أن تحقيق الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية.

وأنهى منتخب الجزائر عقدته في عدم التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بوركينا فاسو بهدف دون رد.

وحصل مازة على جائزة رجل المباراة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة نهاية العقدة أمم إفريقيا - مدرب غينيا الاستوائية: صنعنا فرصا لكننا لم نستغلها ونتقبل النتيجة

وقال مازة للصحفيين: "الفوز كان بفضل الفريق، أعتقد أن الجميع قدم أداء جيدا، لكن الانتصار هو الأهم، الهدف كان التأهل وليس تحقيق جوائز فردية، تأهلنا بشكل رسمي وسعداء بالعمل الذي قدمناه".

وأنهى حديثه قائلا: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة لأن منتخب بوركينا فاسو قوي في الالتحامات، أعتقد أننا نجحنا إلى حد كبير في مجاراته".

نهاية العقدة

خرج منتخب الجزائر في النسختين الماضيتين من دور المجموعات بل تذيل مجموعته في كل نسخة، بعد التتويج بنسحة 2019 التي أقيمت في مصر.

ولم يفز منتخب الجزائر في نسختي 2021 و2023 وخرج من البطولة.

وبهذا الفوز وصل الجزائر للنقطة السادسة في صدارة المجموعة التي تضم بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

وخرج منتخب غينيا الاستوائية بشكل رسمي من البطولة إذ تذيل المجموعة دون رصيد من النقاط.

أمم إفريقيا إبراهيم مازة الجزائر بوركينا فاسو
نرشح لكم
أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة لا رب لهذه الأسرة أمم إفريقيا – محرز: منتخب بوركينا فاسو لم يصنع أي فرص تذكر أمم إفريقيا - بيتكوفيتش يشيد بـ بوركينا فاسو رغم الانتصار أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة تماما أمام الجزائر أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا ساعة | الكرة المصرية
لا رب لهذه الأسرة ساعة | أمم إفريقيا
ما زالت في ميلانو.. إنتر يستعيد الصدارة بفوز صعب على أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – محرز: منتخب بوركينا فاسو لم يصنع أي فرص تذكر ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بيتكوفيتش يشيد بـ بوركينا فاسو رغم الانتصار 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة تماما أمام الجزائر 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520142/أمم-إفريقيا-مازة-الفوز-على-بوركينا-فاسو-أهم-من-الجوائز-الفردية