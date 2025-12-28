أمم إفريقيا – مازة: الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية

أوضح إبراهيم مازة لاعب منتخب الجزائر أن تحقيق الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية.

وأنهى منتخب الجزائر عقدته في عدم التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بوركينا فاسو بهدف دون رد.

وحصل مازة على جائزة رجل المباراة.

وقال مازة للصحفيين: "الفوز كان بفضل الفريق، أعتقد أن الجميع قدم أداء جيدا، لكن الانتصار هو الأهم، الهدف كان التأهل وليس تحقيق جوائز فردية، تأهلنا بشكل رسمي وسعداء بالعمل الذي قدمناه".

وأنهى حديثه قائلا: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة لأن منتخب بوركينا فاسو قوي في الالتحامات، أعتقد أننا نجحنا إلى حد كبير في مجاراته".

نهاية العقدة

خرج منتخب الجزائر في النسختين الماضيتين من دور المجموعات بل تذيل مجموعته في كل نسخة، بعد التتويج بنسحة 2019 التي أقيمت في مصر.

ولم يفز منتخب الجزائر في نسختي 2021 و2023 وخرج من البطولة.

وبهذا الفوز وصل الجزائر للنقطة السادسة في صدارة المجموعة التي تضم بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

وخرج منتخب غينيا الاستوائية بشكل رسمي من البطولة إذ تذيل المجموعة دون رصيد من النقاط.