رونالدو: سأصل لهدفي الـ 1000 إن شاء الله

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 22:46

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الخليج

يبدو أن كريستيانو رونالدو لاعب النصر مصمم على الوصول للهدف رقم ألف في مسيرته الكروية.

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

وتمكن رونالدو من تسجيل 956 هدفا حتى الآن خلال مسيرته الكروية.

وقال النجم البرتغالي خلال حفل جلوب سوكر: "لا زلت شغوفا بشكل كبير بكرة القدم، هدفي تحقيق المزيد من الإنجازات والوصول للهدف الألف ما لم أتعرض لإصابة إن شاء الله".

وأضاف "هذا الحفل مفضل بالنسبة لي لأنني أرى فيه الكثير من الأشخاص الرائعين وخاصو زوجتي وأمي وأولادي وزملائي في الفريق الذين يدعمونني".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد الاستمرار في اللعب ولا يهم أين سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا".

أقيم اليوم حفل جوائز جلوب سوكر لتقديم جوائز الأفضل في العالم.

وتقام الجائزة بشكل سنوي في إمارة دبي بدولة الإمارات.

وشهد الحفل حصول العديد من النجوم على جوائز وأبرزهم كريستيانو رونالدو ولامين يامال وبول بوجبا.

وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

كريستيانو رونالدو النصر
التعليقات
