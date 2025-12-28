كونتي: نابولي غير جاهز ليكون قوة مهمينة على إيطاليا

شدد أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي على أن فريقه غير جاهز بعد ليكون قوة مهيمنة على الكرة الإيطالية.

وقاد راسموس هويلوند لاعب نابولي فريقه للفوز على منافسه كريمونيزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "نابولي غير جاهز ليكون قوة مهيمنة لأن بنيتنا التحتية ليست جاهزة بعد".

وأضاف "أشعر وأن يوفنتوس وإنتر وميلان يمتلكون الأساس وعمق التشكيل وميزانية الرواتب التي تفوق بقية الأندية".

وتابع "في كل مرة يفوز فيها فريق خارج هذه المجموعة بلقب ما، فهذا يعني أن شيئًا استثنائيًا قد حدث حقًا، لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونتصرف وكأننا على نفس مستوى هذه الأندية".

وأتم حديثه قائلا: "نحاول تقليص الفجوة قدر الإمكان بالعمل الجاد والتفاني، لكن لا يمكننا تجاهل أن هذه الفجوة موجودة".

وأنهى نابولي عام 2025 الميلادي بالتتويج ببطولتي الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 34 في المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو.

بينما تجمد رصيد كريمونيزي عند النقطة 21 في المركز الـ 12.